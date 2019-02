Manchester City a donné une leçon à Chelsea

Dimanche 10 février

Le leader du championnat d'Italie, la Juventus Turin, est allée s'imposer à Sassuolo (0-3). Khedira, Ronaldo et Can ont fait trembler les filets. La Vieille Dame compte onze points d'avance sur Naples, son premier poursuivant.

Avec sa victoire nette contre Stuttgart (3-0), le Fortuna Düsseldorf se donne un peu d'air en bas de tableau en Bundesliga. Mais son adversaire du jour piétine toujours et reste au bord de la zone de relégation.

C'est une véritable démonstration qu'a effectué Manchester City dimanche face à Chelsea. Les Citizen ont passé six buts à leur rival (6-0)! Agüero y est allé de son triplé, Sterling de son doublé et Gündogan a aussi marqué. Surtout, les hommes de Josep Guardiola envoient un message à Liverpool, les deux équipes se disputant le leadership en championnat d'Angleterre. City reprend d'ailleurs provisoirement la tête de Premier League, avec un match disputé en plus.

Deuxième de Ligue 1, Lille s'est imposé à Guingamp, la lanterne rouge (0-2). Un peu plus bas, Rennes a réalisé une bonne opération en disposant de Saint-Étienne (3-0), ce qui permet aux Bretons de se rapprocher du haut de tableau (7e).

Mauvais résultat pour Valence, qui a été incapable de battre la Real Sociedad (0-0). Les deux équipes, qui se suivaient au classement avant la rencontre (8e et 9e), tentent d'accrocher une place européenne.

Nîmes est allé s'imposer 2-4 à Nantes, qui rendait hommage à Emiliano Sala, dont le corps a été retrouvé cette semaine. Menés 2-0 à la pause après des buts de Coulibaly (15e) et Waris (37e), les Crocodiles nîmois ont renversé le match en seconde période grâce à Guillaume (47e), Bobichon (69e), Ferri (85e) et Thioub (89e). Dans les autres matchs de dimanche après-midi, Montpellier et Monaco ont fait match nul 2-2 et Toulouse et Reims ont fait 1-1.

Tottenham reprend provisoirement la seconde place du classement du championnat d'Angleterre, à cinq points de Liverpool, après sa victoire 3-1 sur Leicester. Des buts de Sanchez (33e), Eriksen (63e) et Son (90e+1) contre une réalisation de Vardy (76e) permettent aux Spurs de gagner une place, en attendant le choc, à 17h, entre Manchester City et Chelsea.

Bologne et le Genoa ont fait match nul 1-1, buts de Destro (17e) pour les locaux et de Lerager (33e) pour les Génois.

Leganés et son attaquant marocain Youssef En-Nesyri n'ont fait qu'une bouchée du Bétis Séville, dimanche midi. Leganés s'est imposé 3-0, Youssef En-Nesyri a frappé trois fois (22e, 36e, 66e).

Samedi 9 février

Les Alsaciens qui restaient sur quatre victoires consécutives se sont inclinés à domicile contre Angers. Kanga a inscrit un doublé victorieux, tandis que Prcic a réduit l'écart en fin de match. Les Strasbourgeois sont septièmes au classement. Dans l'autre rencontre du soir en France Amiens a battu Caen (1-0).

Dortmund tenu en échec (3-3), M'Gladbach sèchement battu (3-0), le Bayern a su en profiter en remportant son matchà domicile contre Schalke (3-1). Bruma (csc), Lewandowski et Gnabry ont marqué pour Muncih. Kutucu avait dans un premier temps égalisé. Ce succès permet aux Munichois de se retrouver seuls deuxième, à cinq points du leader Dortmund.

Nouveau coup du sort pour le PSG. Déjà privé de Neymar pour le match aller de Ligue des Champions contre Manchester, le club parisien a perdu Edinson Cavani sur blessure durant la rencontre contre Bordeaux. L'histoire reteindra que c'est l'Uruguayen qui a donné la victoire aux siens (1-0) sur pénalty avant de sortir. Le joueur a ressenti une douleur derrière la cuisse. Mais aucune information quant à un éventuel forfait à Old Trafford n'a été confirmée.

Voilà une victoire qui fera date. Le Real Madrid s'est imposé 3-1 contre l'Atlético, qui subit là sa première défaite à domicile en Liga. Plus encore, les Merengue prennent la deuxième place à la leur adversaire de l'après-midi. Dans une partie marquée par de nombreux avertissements et l'expulsion de Partey, Casemiro a ouvert le score d'un but splendide avant que Griezmann n'égalise. Mais Ramos puis Bale ont permis au Real de se détacher. Les Madrilènes sont dans une superbe dynamique.

Facile victoire pour Liverpool qui remonte à la première place du classement. Les Reds ont facilement battu Bournemouth grâce à Mané, Wijnaldum et Salah. Arsenal s'est également imposé sur la pelouse de Huddersfield (1-2), dernier, avec des buts de Iwobi et Lacazette.

Incoryable scénario à Dortmund, où le Borussia pensait s'offrir un succès tranquille contre Hoffenheim. À 3-0 à la 66e (Sancho, Götze, Guerreiro), le match semblait plié. C'était sans compter sur la réaction du club du Bade-Wurtemberg, qui a remonté ses trois buts de retards dans les quinze dernières minutes. Belfodil auteur d'un doublé (75e, 87e) et Kaderabek (83e) ont été le héros de la partie. Si le scénario fait tâche, le Borussia reste solide leader de la Bundesliga.

Manchester United, qui affrontera le PSG mardi en 8e de finale de la Ligue des champions, s'est tranquillement imposé ce samedi sur le terrain de Fulham, trois buts à zéro. Le champion du monde français Paul Pogba a été l'un des principaux artisans de la victoire des Red Devils, en inscrivant un doublé. L'attaquant tricolore Anthony Martial a aussi marqué pour les Mancuniens.

Les Grenats ont ramené un point de leur déplacement à Lens, samedi (0-0).

Vendredi 8 février

Marseille s'est imposé logiquement sur le terrain de Dijon (2-1), vendredi, au terme d'un match avancé de la 24e journée de Ligue 1. Mario Balotelli a notamment inscrit le but égalisateur pour l'OM au début de la seconde période. C'est seulement la seconde fois de la saison que l'OM parvient à remporter deux rencontres de suite en championnat. Cela ne lui était plus arrivé depuis le mois de novembre après un enchaînement de succès sur Dijon (2-0), déjà, et Amiens (3-1) au cours des 13e et 14e journées.

L'AS Rome s'est montrée sans pitié, vendredi, pour le Chievo Vérone (3-0), un succès qui permet aux Romains de ravir la 4e place du championnat d'Italie, synonyme de Ligue des champions, à la Lazio, au soir de la 23e journée de Serie A. Avec le même nombre de points (38) que ses rivaux romains, victorieux d'Empoli (1-0) la veille, la Roma se glisse au pied du podium à la différence de buts (+14 contre +7). Et fait le plein de confiance à quelques jours d'affronter le FC Porto en huitièmes de finale de la C1.

