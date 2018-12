Des joueurs d'Arsenal ont inhalé du gaz hilarant

Ça va fort en ce moment pour Arsenal, qui reste sur vingt matches sans avoir connu la défaite (15 victoires et 5 nuls) toutes compétitions confondues. Le club londonien n'avait plus connu une telle série depuis 2007. Le hic, c'est que les Gunners émargent à la 5e place de Premier League et sont déjà relégués à 10 points de Manchester City.

Battus par la formation de Pep Guardiola et Chelsea lors des deux premières journées à la mi-août, les hommes d'Unai Emery ont perdu des points précieux d'entrée face aux «gros». Et selon les révélations du Sun vendredi, l'hygiène de vie des coéquipiers de Mesut Özil n'étaient pas de tout reproche, à quelques jours du début de la nouvelle saison.

Host of Arsenal stars including Ozil, Aubameyang, Lacazette and Guendouzi at centre of 'hippy crack' storm after film appears to show them inhaling nitrous oxide at 'wild £30k' party | @Matt_Lawton_DM | @SamiMokbel81_DM | @RoryTingle1https://t.co/Gy3lnb7in9pic.twitter.com/mjR6QFpjcJ– MailOnline Sport (@MailSport) 7 décembre 2018

Les images publiées par le tabloïd montrent une douzaine de joueurs, parmi eux Özil, Guendouzi, Lacazette et Aubameyang, en train d'inhaler un gaz contenant du protoxyde d'azote via des ballons de baudruche lors d'une soirée sauvage «vodka champagne», avec près de soixante-dix filles. Les deux premiers cités auraient même perdu connaissance. Le Sun précise que le «Hippy Crack» peut entraîner des «problèmes de coordination, des crises cardiaques ou même la mort».

Réputé pour son intransigeance tactique sur le pré, Unai Emery l'est aussi en-dehors. À son arrivée cet été, l'Espagnol avait notamment banni du centre d'entraînement les jus de fruits, jugés trop sucrés. On imagine donc bien sa réaction après avoir vu le papier du Sun... «On va rappeler aux joueurs leurs responsabilités en tant que représentants du club», a sobrement déclaré un porte-parole du club.

Not smart, gentlemen. ?Put the balloons away & aim for the Ballon d'Or instead. pic.twitter.com/nyD8zEr8Id– Piers Morgan (@piersmorgan) 7 décembre 2018

(L'essentiel)