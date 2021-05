Lukaku s'autoproclame «roi de Milan»

Et le dernier mot revient à… Romelu Lukaku. Le Belge de l’Inter Milan, sacré champion d’Italie dimanche, n’a pas hésité à chambrer indirectement Zlatan Ibrahimovic sur Twitter lundi. «Notre Dieu a couronné les rois! Maintenant, inclinez-vous!» a-t-il posté, avant d’y ajouter un «Roi de Milan» assorti d’un clin d’œil dont on pouvait soupçonner le destinataire.

The real god ✝️

has crowned the king!

Now bow down



Il nostro dio ✝️ ha incoronato i Re!

Ora inchinatevi!



King of Milano pic.twitter.com/n0gAiYWFTp