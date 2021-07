Kurzawa filme une agression verbale raciste

Ce matin à la sortie du centre d’entraînement, j’ai assisté à une scène choquante et qui devient un peu trop courante de nos jours.. pic.twitter.com/rUqbAKDudd — layvin kurzawa (@layvinkurzawa) July 1, 2021

«Ce matin à la sortie du centre d'entraînement, j'ai assisté à une scène choquante et qui devient un peu trop courante de nos jours». Layvin Kurzawa, latéral gauche du Paris Saint-Germain, a partagé jeudi sur ses comptes Twitter et Instagram une vidéo prise avec son téléphone, alors qu'il se trouvait dans sa voiture à l'arrêt, et qu'il s'apprêtait à offrir un maillot à un supporter rencontré quelques jours plus tôt.

Sur cette séquence filmée de 19 secondes, on entend une vive altercation éclater entre un gendarme en civil et une personne non identifiée. À aucun moment on ne voit les deux protagonistes de la dispute mais les paroles du militaire font froid dans le dos: «Vous m'avez dit quoi monsieur? Je suis gendarme... J’en ai rien à foutre moi monsieur... Vous voulez que j’appelle mes collègues pour qu’on rigole un peu? Des mecs comme toi j’en éclate tous les jours!»

La vidéo prend fin sur une ultime remarque raciste: «Sale rebeu de merde!» Le tout devant un Layvin Kurzawa de marbre, qu'on sent néanmoins bouillir à l'intérieur...

(pp/L'essentiel)