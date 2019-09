L'agent de Courtois libéré contre 250 000 euros

«Il a versé 250 000 euros de caution et il ne peut pas sortir de Monaco», a précisé Sylvie Petit-Leclair, procureur général auprès du parquet de la Principauté, confirmant une information du quotidien belge La Dernière heure (DH). Cette remise en liberté sous contrôle judiciaire a été ordonnée jeudi par la cour d'appel de la Principauté, a-t-elle souligné.

Christophe Henrotay, connu notamment pour être l'agent de Thibaut Courtois, gardien du but du Real Madrid et des Diables Rouges, reste visé par un mandat d'arrêt de la justice belge, qui espère obtenir sa remise dans les prochaines semaines. L'enquête, dirigée par le juge bruxellois Michel Claise, concerne plusieurs transferts impliquant Anderlecht, notamment l'arrivée en 2013 et le départ en 2015 de l'attaquant serbe Aleksandar Mitrovic.

Deux personnes inculpées

La justice belge soupçonne des paiements frauduleux à l'occasion de ces deux transferts. Acheté au Partizan Belgrade en 2013 pour environ cinq millions d'euros, Mitrovic (qui joue actuellement à Fulham) avait été revendu à Newcastle deux ans plus tard pour quelque 18 millions d'euros. Ce dossier a déjà donné lieu à deux séries de perquisitions, d'abord fin avril aux sièges d'Anderlecht et de la fédération belge de football (dans la région bruxelloise), puis les 10 et 11 septembre en Belgique, à Londres et à Monaco.

Deux personnes ont été inculpées ce mois-ci: l'ex manager général du club de football d'Anderlecht (2003-2018), Herman Van Holsbeeck, et le principal associé de Christophe Henrotay en Belgique, Christophe Cheniaux. Tous deux sont soupçonnés de «corruption privée, blanchiment, faux et usage de faux et association de malfaiteurs», selon le parquet fédéral belge.

Christophe Henrotay gère les intérêts de Thibaut Courtois

Formellement, Christophe Henrotay n'a pas encore été inculpé par le juge Claise contrairement à ce qu'avait annoncé le parquet fédéral le 11 septembre au lendemain de son arrestation. Il devrait l'être lors de sa première comparution en Belgique, selon une source proche de l'enquête. D'après son avocat Me Dimitri de Béco, cité par la DH, M. Henrotay est prêt à venir s'expliquer devant la justice belge pour «répondre aux accusations infondées dont il fait l'objet».

Fils d'un ancien footballeur devenu dirigeant du Standard de Liège, M. Henrotay est connu en Belgique pour gérer les intérêts de Thibaut Courtois, transféré en 2018 de Chelsea (Angleterre) au Real Madrid, mais aussi de Kevin Mirallas et de Yannick Carrasco, un ancien de l'AS Monaco.

(L'essentiel/afp)