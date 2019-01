Suivez les transferts du mercato de football

7 janvier

Le milieu de terrain espagnol Vicente Iborra, en provenance de Leicester City, a signé un contrat de quatre ans et demi avec Villarreal jusqu'en juin 2023, ont annoncé les clubs espagnol et anglais lundi.

6 janvier

Le prometteur milieu espagnol Brahim Diaz (19 ans), de Manchester City, a signé au Real Madrid jusqu'en 2025, a annoncé dimanche le club espagnol, qui poursuit sa politique de recrutement de jeunes pépites. Le club ne précise pas le montant de l'indemnité de transfert, mais les médias espagnols font état d'une transaction d'environ 15 millions d'euros pour un jeune joueur dont le contrat mancunien prenait fin en juin.

4 janvier

L'international brésilien Lucas Paqueta s'est engagé pour quatre ans et demi avec l'AC Milan, a annoncé vendredi le club italien. Le milieu offensif de 21 ans, en provenance du club brésilien de Flamengo, a signé un contrat le liant à Milan jusqu'en juin 2023, indique le club lombard sans préciser le montant du transfert, évalué à 35 millions d'euros selon plusieurs informations de presse.

3 janvier

Monaco a annoncé le recrutement du Brésilien Naldo , qui évoluait à Schalke. Le club de la Principauté a besoin de renfort après une première partie de saison catastrophique.

2 janvier

C'est le premier gros transfert du mercato! L'ailier droit du Borussia Dortmund, Christian Pulisic , rejoindra Chelsea à l'issue de la saison, un transfert d'une valeur de 64 millions d'euros . Le Borussia Dortmund s'est mis d'accord avec Chelsea mais les Britanniques prêtent le joueur au BvB jusqu'à la fin de la saison. L'Américain de 20 ans finira donc la saison en Allemagne.

1 janvier

L'ancien international français Samir Nasri s'est engagé avec West Ham jusqu'à la fin de la saison avec une option pour une prolongation. Nasri, âgé de 31, avait été suspendu pour avoir bénéficié d'une perfusion intraveineuse de vitamines, méthode prohibée par l'Agence mondiale antidopage (AMA).

