Lucas Digne quitte Everton pour Aston Villa

L'international français Lucas Digne (28 ans), défenseur d'Everton depuis 2018, a quitté le club basé à Liverpool pour rejoindre Aston Villa, club entraîné par Steven Gerrard, ont annoncé jeudi les deux formations de Premier League.

Le montant du transfert n'a pas été dévoilé mais il s'élève à environ 30 millions d'euros, selon une estimation de plusieurs médias britanniques.

"I'm really happy to be here." @LucasDigne's first interview as an Aston Villa player! ️