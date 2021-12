Un joueur expulsé pour avoir bousculé un ramasseur

Hoy se jugó el derby entre Catania y Palermo en la SERIE C (insólito).



Bueno, ganó Catania 2-0 y Alberto Almici, jugador de Palermo, se la agarró con un alcanzapelotas! ????????⚽pic.twitter.com/puw2weFBHX — Fodboldworld (@fodboldword) December 12, 2021

La rencontre de Serie C italienne (troisième division) entre Catane et Palerme (2-0) a été animée, avec pas moins de trois cartons rouges distribués par l’arbitre. À dix minutes de la fin du match, alors que Catane ne mène que d’un but, le joueur de Palerme Alberto Almici se précipite hors du terrain pour remettre rapidement le ballon en jeu. Voyant le ramasseur qui tarde à lui donner la balle, le joueur le secoue contre la barrière.

Son geste d’humeur a valu un carton rouge direct au latéral droit. Beau joueur, Alberto Almici a tout de même pris la peine de s’excuser auprès du jeune homme avant de quitter définitivement la pelouse. Pour ne rien arranger, Palerme a encaissé le 2-0 dans la foulée (85e) et a reçu une nouvelle expulsion cinq minutes plus tard. Après 18 matches, Palerme (32 points) reste troisième du classement derrière Turris (32) et Bari (40).

(L'essentiel)