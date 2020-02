Dortmund dompte le PSG, l'Atlético domine Liverpool

Dortmund et Erling Haaland ont frappé fort mardi en 8e de finale aller de la Ligue des champions. Les joueurs de la Ruhr se sont imposés face à l'armada du PSG. Le héros de la soirée s'appelle Erling Braut Haaland, la nouvelle pépite du football européen, qui a inscrit les deux buts de son équipe. Après une première période plutôt terne, tout s'est accéléré dans le final. Le Norvégien a réussi un doublé rapide (69e, 77e), mais Neymar avait égalisé entre temps.

L'histoire du football se souviendra de la confirmation d'Erling Haaland. Il vient d'inscrire ses 9e et 10e buts pour rejoindre en tête des buteurs de cette C1 le Polonais Robert Lewandowski! Le Norvégien, arrivé de Salzbourg en janvier pour 20 millions d'euros, a assommé l'ogre parisien presque à lui tout seul. D'abord en se jetant pour catapulter le ballon au fond à bout portant, et ensuite d'un coup de canon en lucarne qui postule déjà au prix de but de la saison. Il a aussi bougé comme rarement la défense parisienne, à l'image de Presnel Kimpembe, en grande souffrance.

C'est un résultat mérité pour Dortmund, tant Paris a livré une copie bien pâle, peut-être à cause de l'innovation tactique de Thomas Tuchel qui a troqué son habituel 4-4-2 pour un 3-4-3 censé stabiliser la défense. Mais cela n'a pas vraiment fonctionné, le Borussia harcelant les Parisiens et profitant de boulevards en contre-attaque. Côté parisien, on attendait beaucoup de Neymar, trop souvent blessé lors des huitièmes de finale du PSG ces deux dernières saison. Le Brésilien, en manque de rythme après une blessure aux côtes, a longtemps été étouffé par la défense.

L'Atlético fait chuter le champion en titre

Dans l'autre match de la soirée, l'Atlético a déjoué les pronostics contre Liverpool. Dans une confrontation où on les donnait largement battus au vu de leur saison poussive, les Colchoneros ont puisé dans leurs recettes habituelles, opportunisme offensif et sacrifice défensif, pour devenir la quatrième équipe seulement cette saison à réussir à battre le champion d'Europe. Dès la 4e minute, l'équipe de Diego Simeone a bénéficié d'un coup de pouce du destin: le milieu des Reds Fabinho a involontairement remisé vers sa cage un corner et son homologue rojiblanco Saul n'a eu qu'à pousser le ballon au fond pour pouvoir exulter.

Ensuite, le 4-4-2 à plat de l'Atletico a lentement refermé son piège sur les hommes de Jürgen Klopp, qui ont dû attendre la demi-heure de jeu pour adresser leur première frappe. Klopp avait prévenu, jouer contre l'Atlético est «l'une des choses les plus difficiles». Et les Madrilènes auraient même pu alourdir le score par Alvaro Morata, sans un sauvetage du gardien brésilien Allison (26e).

Le score est resté inchangé en seconde période mais il ne faut pas enterrer Liverpool: les Reds n'avaient-ils pas renversé Barcelone l'an dernier en demi-finale après avoir perdu 3-0 à l'aller? Les matches retour auront lieu le 11 mars.

