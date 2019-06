La France a bataillé pour éliminer le Brésil

Un suspense haletant, la VAR qui joue les premiers rôles et la capitaine qui sauve la patrie: les Bleues d'Amandine Henry ont arraché la victoire contre le Brésil (2-1 a.p) dimanche au Havre, pour s'envoler vers les quarts de finale de la Coupe du monde. Le public du Stade Océane a explosé de joie après le but de la délivrance d'Henry, à la 106e minute. Les joueuses de Corinne Diacre disputeront leur quart vendredi (21h) au Parc des Princes, contre les Américaines ou l'Espagne.

La France sera-t-elle galvanisée par sa victoire arrachée au forceps, pour donner encore plus de relief à ce Mondial qui suscite tant d'engouement? Car ce 8e crispant entre la France et le Brésil fut un véritable ascenseur émotionnel, jusqu'au bout. La cause de cette ambiance électrique? Le recours au VAR, qui provoque souvent flottement et inquiétude dans les travées des stades. C'est la VAR qui a rythmé la partie en première période comme en seconde. À la 23e minute, les supporters ont exulté après le but du haut de l'épaule de Valérie Gauvin. Mais l'arbitre canadienne Marie-Soleil Beaudoin faisait appel à la VAR, pour refuser le but en raison d'une faute de la Française.

Les Bleues, qui n'avaient pas cadré en première période, ont pris l'avantage au retour des vestiaires, grâce à une nouvelle accélération de l'excellente Diani côté droit, dont le centre était coupé par Gauvin (1-0, 52e). Mais la VAR allait encore faire parler d'elle. Cette fois pour valider un but brésilien, d'abord refusé sur hors-jeu. L'arbitre s'est déjugée et a accordé l'égalisation à Thaisa. Globalement, la partie a été très disputée, dominée au tout début par les Françaises, puis reprise en main par les Brésiliennes. Jusqu'au surgissement d'Henry, pour faire gagner ses Bleues.

(L'essentiel/afp)