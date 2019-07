Quand le Barça oublie que Dugarry a joué chez lui...

Le chouchou des Français @AntoGriezmann est désormais blaugrana et rejoint le club des tricolores du FC Barcelone. À nous tous, écrivons l'histoire du Barça ! Joyeuse fête nationale ! ??PS : Montez le son et chantez ! Si vous êtes Français, envoyez un petit ?? !?#14Juilletpic.twitter.com/i3Cp2NawDN– FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) 14 juillet 2019

L'arrivée - officialisée - d'Antoine Griezmann couplée au 14 juillet: il n'en fallait pas plus pour que le FC Barcelone se découvre, dimanche, une subite affection pour la France en général et pour ses footballeur(euse)s en particulier. Sur son site officiel, dans ses pages francophones, le club catalan a rendu un hommage appuyé aux joueurs et joueuses qui ont porté - ou qui portent encore - le mythique maillot blaugrana. Une démarche évidemment en lien avec la fête nationale française. Cocorico!

De Lucien Müller, le premier en 1965, à Clément Lenglet, le dernier en date avant Antoine Griezmann, les 14 Français qui ont enflammé un jour le Camp Nou ont été cités et remerciés dans un bref clip plutôt sympa. Même Élise Bussaglia et Kheira Hamraoui, les deux Françaises de l'équipe féminine, ont eu droit à leur moment de gloire. Et de gratitude.

Petit hic, cependant: un 15e homme a été oublié, et non des moindres. Christophe Dugarry, Barcelonais entre 1997 et 1998, a été ignoré sans autre forme de procès. D'où une petite polémique dans l'Hexagone. Certaines mauvaises langues estiment cet oubli volontaire, prétextant que le champion du monde de 1998 n'a pas marqué les esprits durant son passage - éphémère - en Catalogne...

- Alors quoi de neuf en 2019 Marty ?

- le Barca a oublié que Dugarry a joué pour eux.

- Qui ça ?

- Ben Duga

- Qui ??? pic.twitter.com/ukI5R4ZiJc — Fred (@x_rimes) 14 juillet 2019

Même le Barça a oublié le passage de Dugarry https://t.co/y1L4moFYKr — EspoirsduFootball (@EspoirsduFoot) 14 juillet 2019

(L'essentiel)