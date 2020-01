Un match retardé à cause des lignes pas droites

Le coup d'envoi du match Hellas Vérone-Genoa, comptant pour la 19e journée de Serie A, a été retardé de 15 minutes pour un motif inattendu: les lignes délimitant les deux surfaces de réparation n'étaient pas droites, rapportent dimanche les médias sportifs italiens.

Selon le quotidien Tuttosport, «les lignes des deux surfaces de réparation ont été tracées de façon non-réglementaires, c'est à dire de travers». «L'arbitre Maurizio Mariani et le responsable des arbitres Nicola Rizzoli ont vérifié le terrain et se sont rendus compte du problème. Ils ont demandé aux responsables du stade de refaire les lignes blanches», poursuit le quotidien. Prévu à 18h, le coup d'envoi a finalement été donné à 18h15.

Sur son compte Twitter, le Genoa a confirmé l'information: «Le coup d'envoi du match a été reporté d'un quart d'heure pour retracer les lignes délimitant les surfaces de réparation».

The game between Hellas Verona and Genoa in Serie A has been delayed to repaint the lines of the penalty area, which are wonky pic.twitter.com/qcZtA80pxe