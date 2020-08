Choupo-​​Moting, héros improbable du PSG

Avec ses vedettes Neymar et Mbappé sur le terrain en fin de match, en plus d’autres joueurs recrutés à prix d’or, le PSG semblait pouvoir faire la différence contre Bergame, mercredi en quarts de finale de la Ligue des champions. Mais celle-ci est venue d’Eric-Maxim Choupo-Moting, héros inattendu de la victoire (2-1). Le Camerounais était à l’origine du but égalisateur à l’entame du temps additionnel, avant de marquer le but de la victoire à peine trois minutes plus tard. L'apport de «Choupo» a été si décisif que Neymar, désigné joueur du match, lui a offert son trophée.

Remplaçant au coup d’envoi, Choupo-Moting n’entrait pas dans les plans de son club. L’hiver dernier, il n’avait même pas été inscrit sur la liste des joueurs du PSG qualifiés pour la Ligue des champions, tandis que son contrat, qui courrait jusque juin, ne devait pas être prolongé. Mais l’arrêt des compétitions, puis des suspensions et le départ de certains de ses coéquipiers ont incité le club français à prolonger son contrat le temps du «Final 8» de Lisbonne et à actualiser la liste des joueurs transmise à l’UEFA. Celui qui a parfois été moqué à Paris, notamment après une bourde en championnat, a donc été intégré à la dernière minute.

«Avec cette équipe, on ne pouvait pas rentrer comme ça à Paris», réagissait le joueur après la rencontre. Il explique aussi avoir toujours cru en la qualification, même lorsque le PSG était mené 1-0 à la fin du temps réglementaire: «Nous n’avons jamais perdu la confiance et l’espoir, et j’ai tout donné!». Les supporteurs l’attendent désormais pour la suite de la compétition. Ses performances inciteront-elles le club à lui proposer une prolongation de contrat?

À la fin du match, Neymar a offert son trophée de joueur du match à son coéquipier Choupo-Moting.

