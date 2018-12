La Juventus reste encore et toujours invincible

La Juventus de Turin est toujours invaincue en Série A. Vendredi soir, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers ont battu l'Inter Milan, 3e du championnat, 1-0, grâce à une réalisation de Mandzukic à la 66e, suite à un centre parfait de João Cancelo. Avec se succès, la Juve compte 11 points d'avance sur son dauphin Naples, qui accueille Frosinone ce samedi.

João Cancelo pulled off this perfect assist for Mandzukic to rescue all 3 points for Juventus against Inter Milan! ????????pic.twitter.com/MRWhoQ56DP