La Lazio peut encore croire au titre de champion

Dimanche 23 février

La course à la Ligue des Champions s'est encore corsée en Angleterre avec les victoires de Manchester United (3-0, but de Fernandes, Martial et Greenwood) et Wolverhampton (3-0, doublé de Jola et but de Jimenez) contre les deux derniers, Watford et Norwich, dimanche, lors de la 27e journée de Premier League. De Chelsea (4e) aux Wolves (8e), il n'y a que 5 points et Everton, en cas de victoire contre Arsenal un peu plus tard, pourrait lui aussi revenir à 5 longueurs des Blues.

Même en écartant l'incertitude sur la 5e place, qui ne qualifiera pour la C1 qui si l'appel de Manchester City contre son exclusion pour deux ans des compétitions européennes pour violation des règles du Fair-Play financier est rejeté, la fin de saison promet d'être passionnante.

L'AS Saint-Étienne s'enfonce encore un peu plus dans la crise, en concédant un match nul 1-1 sur sa pelouse face à Reims. Bouanga avait ouvert le score pour les verts à la 73e, mais Dia a égalisé sur pénalty dans les arrêts de jeux (90e+4). L'ASSE est désormais 15e, un petit point devant Metz et avec seulement deux points d'avance sur la place de barragiste, occupée actuellement par Nîmes. Reims est 8e.

La Lazio Rome s'accroche à ses rêves de scudetto: en allant s'imposer 3-2 sur le terrain du Genoa dimanche lors de la 25e journée de Serie A, le club de la capitale italienne a prolongé sa série de résultats positifs et répondu à la Juventus. La Lazio a porté à 20 sa série de matches sans défaite, dont la dernière remonte à fin septembre contre l'Inter.

Dès la 2e minute, c'est le latéral Marusic qui a donné l'avantage aux Romains en concluant avec autorité une belle action collective. Immobile a doublé l'avantage de son équipe à la 51e minute, mais le Genoa a réagi avec une frappe superbe de Cassata (57e). Dans une fin de match hyper-animée, Cataldi a redonné deux buts d'avance à l'équipe de Simone Inzaghi sur un splendide coup franc (71e). Et en toute fin de match, Criscito a marqué sur penalty le but du 3-2 (89e), insuffisant pour empêcher la quatrième victoire d'affilée de la Lazio.

Samedi 22 février

La Juventus a conservé la tête de la Serie A en allant battre la Spal 1-2 samedi lors de la 25e journée. L'attaquant portugais a encore frappé.

Pour le 1000e match de sa carrière professionnelle, le Portugais a marqué, bien sûr, en reprenant à la 39e minute un excellent centre de Cuadrado.

Avec ce but, Ronaldo a rejoint Fabio Quagliarella et Gabriel Batistuta, qui comme lui ont marqué lors de 11 matches de Serie A consécutifs. Lors de cette série, l'ancien Madrilène a inscrit en tout 16 buts. Et s'il marque encore lors de son prochain match en championnat, il sera seul recordman.

Le Barça a étrillé Eibar 5-0 samedi pour la 25e journée de Liga grâce notamment à un quadruplé de son héros Lionel Messi, et se revigore avant Naples en Ligue des champions, mardi.

Avec ses quatre buts, l'Argentin tient plus que jamais les rênes du classement des meilleurs buteurs de Liga (17 réalisations).

Olivier Giroud a retrouvé le chemin des filets pour permettre à Chelsea de remporter une victoire importante (2-1) dans la course à la Ligue des Champions contre Tottenham, samedi, lors de la 27e journée de Premier League.

Un succès qui permet aux Blues de consolider leur 4e place qui sera à coup sûr qualificative pour la Ligue des Champions, en faisant passer leur avance sur les Spurs à 4 points.

Les hommes de José Mourinho, avec leurs 40 unités, restent 5e, une place qui ouvrira aussi les portes de la C1 si Manchester City ne fait pas annuler en appel son exclusion de toute compétition européenne de deux ans pour entorse aux règles du Fair-Play Financier.

Que quelqu’un m’explique qu’il ne ressent rien pour Olivier Giroud à ce moment-là ! Quel joueur, quelle joie, quelle résilience !!!#CHETOTpic.twitter.com/yRpv5FgZ9t — Antoine Raguin (@AntoineRaguin) February 22, 2020

Vendredi 21 février

Metz s'est incliné à domicile contre une équipe de Lyon qui n'a pas montré grand chose (0-2). Le scenario a basculé juste avant la mi-temps sur un corner tiré par Martin Terrier: à la lutte avec Jason Denayer, Matthieu Udol a touché le ballon du bras et après plusieurs minutes d'incertitude, l'arbitre a sifflé penalty après avoir consulté la VAR (45e).

La première tentative de Cornet a été repoussée par Alexandre Oukidja, qui s'était toutefois nettement avancé. Dans la confusion, l'arbitre a donc ordonné que le penalty soit retiré, et Dembélé n'a pas laisser passer l'occasion d'ouvrir le score (0-1, 45e+8).

En seconde période, l'OL a géré son avantage sans être trop inquiété, mais sans se montrer inspiré non plus, même lorsqu'ils ont évolué en supériorité numérique après l'exclusion d'Habib Diallo pour avoir mis une claque à Marçal (82e). Hormis un but de Terrier refusé logiquement pour hors jeu (67e), la seule véritable occasion lyonnaise aura été une frappe de Toko Ekambi repoussée par Oukidja (73e). Jusqu'au but d'Aouar dans le temps additionnel, qui a profité de la montée d'Oukidja sur un corner pour doubler la marque en contre dans le but vide (0-2, 90e+3).

«Je pense que le penalty est un tournant essentiel du match. Mais quand on n'arrive pas à se décider en six minutes, on ne siffle pas. Je pense que l'arbitre n'avait pas pris sa décision après avoir vu les images, mais il a choisi la solution de facilité: siffler un penalty pour l'OL à ce moment. C'est mon ressenti», a réagi l'entraîneur messin Vincent Hognon.

Le Bayern Munich, leader de Bundesliga, l'a emporté de justesse contre la lanterne rouge Paderborn vendredi (3-2), mais ne s'est pas tout à fait rassuré à quatre jours du déplacement à Chelsea pour le 8e de finale aller de Ligue des champions.

Que ce fut dur pour le Bayern Munich: face à la lanterne rouge du championnat Paderborn, les Bavarois ont dû attendre les dernières minutes pour venir à bout de leurs adversaires, et se déplaceront plein de doutes à Chelsea mardi.

Dès l'entame du match, on sentait les "Rekordmeister" moins impériaux que face à Cologne (4-1) la semaine dernière.

Là où il avait fallu au Bayern 12 minutes seulement pour mener 3-0, 26 minutes ont été nécessaires aux Bavarois face à Paderborn pour déclencher le compteur de buts, sur un dribble très habile de l'international allemand Serge Gnabry.

Jans titulaire

Puis, à l'image de leur engagement tout au long de la première période, les joueurs de Paderborn ont trouvé la faille avant la mi-temps: l'attaquant Dennis Srbeny a profité d'une grosse boulette du gardien bavarois Manuel Neuer, sorti de sa surface de réparation, pour se retrouver seul face aux filets et égaliser (44e, 1-1).

Malmenés par une équipe qui possédait 30 points de moins qu'eux au classement, les Bavarois pensaient avoir été délivrés par Robert Lewandowski à la 70e minute (2-1). C'était sans compter sur la réaction des joueurs de Steffen Baugmart qui, 5 minutes plus tard, égalisaient de nouveau grâce à Sven Michel (2-2, 75e).

Finalement, le meilleur buteur du championnat a offert un doublé et la victoire au Bayern en toute fin de match (88e, 3-2), signant son 25e but cette saison.

Titulaire à droite, Laurent Jans a joué toute la rencontre.

(L'essentiel)