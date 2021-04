Un journaliste traite Lukaku de «Noir de l'Inter»

Stefano De Grandis, journaliste pour Sky Sports Italia, n’a pas brillé lundi soir en qualifiant Romelu Lukaku de «Noir de l’Inter». Un dérapage qui a été vivement condamné sur les réseaux sociaux.

Au moment de commenter des statistiques concernant Romelu Lukaku, Stefano De Grandis n’a jamais désigné l’attaquant belge par son nom. Il a utilisé une double référence à sa couleur de peau. Il a commencé par un «Ce monsieur bronzé à côté de vous», lorsqu’il a parlé à son collègue, puis il a enchaîné en disant le «Noir de l’Inter».

Stefano De Grandis s’est excusé

Ses propos ont été repris non seulement sur Internet, mais également dans les médias de toute l’Europe. Mardi, le journaliste s’est excusé sur sa page Facebook.

Ses excuses en français dans le texte: «Hier, j’ai utilisé une expression inacceptable en parlant de Romelu Lukaku. En direct, lorsque sa photo est apparue, j’ai utilisé le terme «bronzé», un terme très stupide et inapproprié, inacceptable en fait. Une erreur grave, à l’antenne, qui ne doit pas se produire. Le racisme ne m’appartient pas, en fait je le déteste, mais les mots sont importants et je ne veux pas de justifications. En tout cas, j’ai eu tort et je suis profondément désolé. Je m’excuse tout d’abord auprès de Romelu, de Sky et de ceux qui nous regardaient».

Selon Sport Bible, en 2019, un autre journaliste italien avait été suspendu, puis viré, pour un commentaire raciste sur Lukaku. Luciano Passirani avait déclaré que la seule façon d’arrêter Lukaku était «de dire, voici dix bananes que tu peux manger».

Son employeur de l’époque, TopCalcio24, avait réagi avec fermeté, ce qui n’est pour l’instant pas le cas de Sky Sports Italia.

(L'essentiel/Claude-Alain Zufferey)