Robben et Ribéry ont eu droit à un hommage

La fête avait une saveur particulière samedi à Munich. Le Bayern célébrait un nouveau titre de champion, acquis grâce à sa victoire contre Francfort (5-1), mais disait également adieu à deux de ses plus grandes stars qui ont marqué le club pendant plus d'une décennie. Franck Ribéry et Arjen Robben ont en effet fait leurs adieux à l'Allianz Arena.

Arrivés au club en 2007 et 2009, le Français et le Néerlandais, qui ont tout gagné avec les Rouge et Blanc, ne seront plus dans l'effectif bavarois l'an prochain. Le public leur a réservé une ovation, avec notamment un tifo géant avant la rencontre. «Servus und danke» (salut et merci), proclamait la banderole. Débutant sur le banc des remplaçants, les deux trentenaires ont réussi leurs rentrées respectives, sous les viva du public, avec un but chacun.

Le président du club a pleuré

Le président du Bayern Munich, Uli Hoeness, affirme d'ailleurs n'avoir avoir ressenti de l'émotion en entendant l'ovation de l'Allianz Arena lorsque Franck Ribéry a marqué son dernier but: «L'entrée en jeu de Ribéry était déjà très émouvante, mais de le voir marquer un but aussi incroyable un jour comme aujourd'hui, je n'ai pas pu retenir mes larmes».

«Tout le monde était là aujourd'hui, mes enfants, mes parents, ma femme, mes cousins, toute ma famille. C'était un moment spécial mais difficile aussi, mais le plus important pour moi était que nous soyons champions», a dit à Sky le Français de 36 ans, après le match. Son comparse néerlandais a inscrit samedi son 99e but avec le club allemand. «100 buts aurait été beau évidemment, mais c'est pas grave, 99 est un beau chiffre aussi», a déclaré Arjen Robben, très ému.

(jg/L'essentiel)