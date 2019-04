Liverpool déroule et croit encore au titre

Vendredi 26 avril

Les Reds n'ont laissé aucune chance à Huddersfield samedi soir (5-0). Ils reprennent provisoirement la tête de Premier League, devant Manchester City, qui doit jouer ce dimanche sur la pelouse de Burnley. Keita à inscrit le but le plus rapide de l'histoire de son club, faisant trembler les filets au bout de 15 secondes! Puis Sadio Mané et Mohamed Salah ont tous deux inscrit un doublé.

GET IN!



Absolutely electric! ⚡https://t.co/j61wceJK31 — Liverpool FC (@LFC) 26 avril 2019

Mal embarqué et mené 2-1, Lyon s'est finalement imposé sur la pelouse de Bordeaux (2-3), lors de la 34e journée de Ligue 1. Un succès précieux, qui permet aux hommes de Bruno Genesio de conserver leur troisième place au classement, se rapprochant même de la deuxième, occupée par Lille.

La joie de nos joueurs après la victoire ! #FCGBOL pic.twitter.com/PkWauD9LTo — Olympique Lyonnais (@OL) 26 avril 2019

(L'essentiel)