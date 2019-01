Manchester United élimine Arsenal sur son terrain

Pour Ole Gunnar Solskjaer, le conte de fée continue avec cette huitième victoire consécutive. Le Norvégien a gagné tous ses matches depuis son arrivée fin décembre quand il a succédé à José Mourinho. Après avoir remis Paul Pogba et Anthony Martial sur les rails, le Scandinave a peut-être réussi à relancer Sanchez et Lukaku. L'entraîneur des «Red Devils» avait décidé de faire un peu tourner, préférant donner leurs chances aux vedettes Romelu Lukaku et Alexis Sanchez, relégués sur le banc depuis son arrivée fin décembre.

Bien lui en a pris, les deux hommes ont été excellents à l'Emirates Stadium. Le Belge a d'abord servi superbement le Chilien, qui a contourné Cech avec brio avant de marquer dans un but vide (31e), contre le cours du jeu. Deux minutes plus tard, le grand attaquant, lancé en contre-attaque, a centré efficacement pour Lingard, pour doubler l'avance des «Red Devils» (33e). Arsenal a ensuite repris sa domination, et réduit l'écart par Aubameyang, présent au second poteau sur un centre de Ramsey effleuré par Lacazette (43e).

Mais, pour les «Gunners», la soirée a tourné au cauchemar. Unai Emery, déjà privé de Hector Bellerin pour le reste de la saison, a peut-être perdu deux nouveaux défenseurs. Sokratis est sorti en première période, visiblement touché à un genou. En seconde période, c'est le capitaine Laurent Koscielny qui a quitté le terrain. Touché involontairement à la tempe par le talon de Lukaku, le Français a été soigné de longues minutes sur la pelouse, avant de sortir, en souffrance, se tenant la mâchoire.

S'il n'y avait toujours pas de place pour Mesut Özil au coup d'envoi, le meneur de jeu est toutefois entré peu après l'heure de jeu. Las, la présence de l'Allemand n'a pas souri aux Londoniens, puisque quelques minutes après son entrée en jeu aux dépens de Sanchez, Martial a redonné deux buts d'avance aux Mancuniens. L'ailier a repris sans problème un tir de Pogba repoussé par Cech pour tuer le match (3-1, 82e).

(L'essentiel/afp)