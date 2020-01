Haaland signe un triplé pour sa 1re avec Dortmund

Samedi 18 janvier

Erling Haaland, la recrue star de 19 ans de Dortmund au mercato d'hiver, a signé son entrée en Bundesliga en réussissant un triplé samedi, lors de la victoire du Borussia 5-3 à Augsbourg. Le jeune Norvégien, entré en jeu à la 56e minute alors que le Borussia était mené 3-1, a marqué trois fois en exactement 20 minutes (59e, 70e, 79e).

Manchester City n'a pas réussi à enchaîner après ses trois victoires précédentes en concédant un nul (2-2) contre Crystal Palace et voit sa deuxième place fragilisée. Le tenant du titre avait pourtant cru renverser le match avec un doublé de Sergio Agüero en cinq minutes (82e, 87e). Les trois points auraient d'ailleurs été largement mérités, mais Wilfried Zaha, d'une frappe déviée par Fernandinho dans ses cages, est allé arracher un point inespéré trois minutes plus tard (2-2, 90e), alors que Cenk Tosun avait ouvert le score d'une tête sur coup franc en première période (0-1, 39e).

Le Real a battu le Séville FC 2-1 samedi à Bernabeu et prend ainsi provisoirement la tête de la Liga devant le FC Barcelone, qui reçoit Grenade dimanche soir. Les Madrilènes se sont imposés grâce à deux buts du Brésilien Casemiro, d'un ballon piqué (57e) et de la tête (68e), contre une réalisation de Luuk de Jong (64e), qui s'était déjà vu refuser un premier but (29e) après visionnage de la vidéo.

L'ASM Belfort, équipe de National 2 (4e division), s'est qualifiée pour les 8es de finale de la Coupe de France en battant à domicile l'AS Nancy-Lorraine (3-1), qui évolue en Ligue 2. Les Belfortains ont rapidement ouvert le score par l'intermédiaire d'Enzo Grasso (7e) avant l'égalisation nancéienne de Malaly Dembélé (25e). Ce dernier a été expulsé à la 58e minute et les locaux ont ensuite pris l'avantage grâce à un doublé de Thomas Régnier (73e, 78e sur pénalty), ce qui leur permet d'accéder pour la première fois de leur histoire aux 8es de finale.

Le Tottenham de José Mourinho continue à peiner en ce début 2020, même s'il a ramené un nul (0-0) de Watford, une équipe en grande forme ces dernières semaine, en ouverture de la 23e journée de Premier League samedi. Avec seulement 5 points pris sur les 6 dernières journées, les Spurs n'avancent plus et sont provisoirement 7e à trois points de Manchester United (5e) qui se déplace à Liverpool dimanche.

Les Réunionnais de la Saint-Pierroise (R1), petit poucet de la Coupe de France, ont frôlé l'exploit à Épinal (N2) mais ils ne verront pas les 8es de finale, à l'inverse de Nice qui s'est défait du Red Star non sans frayeurs (2-1). Dans le duel entre équipes de National 3, l'équivalent de la 5e division, c'est le club rhodanien de Limonest qui s'est imposé dans les Ardennes face à Prix les Mézières (1-0) sur un but d'Evan Rouvière en seconde période. En plein rêve depuis sa victoire contre Niort (L2) au tour suivant, la Jeunesse Sportive Saint-Pierroise a vécu une entame cauchemardesque dans les Vosges, avec l'expulsion de son attaquant et capitaine Jean-Michel Fontaine après seulement un quart d'heure. L'équipe évoluant en Régional 1, soit la sixième division française, a pourtant su faire le dos rond pendant tout le temps réglementaire. Mais les «Cigognes» ont finalement perdu pied en prolongation sur un but d'Adel Berkane (117e).

