3 000 jeunes footeux étaient réunis à Ettelbruck

Sous un soleil de plomb, plus de 3 000 jeunes footballeurs se sont affrontés dimanche à Ettelbruck sur les terrains du Deich, à l’occasion de la journée nationale du football organisée par la Fédération luxembourgeoise de football (FLF). «Par cette chaleur, nous avons prévu plus de 1 000 grandes bouteilles d’eau sans compter les petites», expliquait ainsi Georges Kuhn, membre de la FLF et chargé de l’intendance depuis trois ans. Mais pas question de gâcher. «On donne une bouteille à la fois, pour empêcher le gaspillage et que les bouteilles vides ne traînent partout autour des terrains», poursuivait-il.

Quelque 600 matches ont été joués dans la journée entre jeunes footballeurs licenciés dans les clubs du Grand-Duché et âgés de 6 à 12 ans. «On a joué ce matin, mais nous n’avons pas réussi à nous qualifier pour les matches de l’après-midi. On va profiter des animations près des terrains», assumait Yannick, 21 ans, coach principal de l’équipe des jeunes de Kayl-Tétange. Pour les jeunes Schifflangeois au contraire, tout semblait sourire. «On est bien partis pour aller loin dans la compétition». Coach des jeunes espoirs du club du Sud qui a vu Miralem Pjanic passer dans ses rangs, Daniel est un entraîneur comblé.

Dans le camp des organisateurs, Erny Decker de la FLF n’a rien laissé au hasard. «C’est la 25e journée nationale du foot que j’organise. C’est toujours un nouveau challenge. Nous avons un planning à respecter minute par minute et on ne peut pas y déroger», détaille-t-il. Et pour prévenir petits et grands bobos, neuf secouristes étaient occupés à plein temps toute la journée.

(Patrick Théry/L'essentiel)