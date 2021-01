Il donne 250 000 livres pour vaincre la pauvreté

This is an incredible, very personal, gesture from Nuno Espirito Santo. #bbcfootball #Wolves — BBC Sport (@BBCSport) January 28, 2021

Né il y a 47 ans à Sao Tomé-et-Principe, le coach des Wolves a versé cette somme d'argent au projet «Nourrissons notre meute» (allusion aux «Wolves», les «Loups» de Wolverhampton) lancé par la Fondation des Wolves pour réduire l'impact de la pandémie de coronavirus sur la malnutrition de certains habitants de la ville.

Ce projet, qui doit durer trois ans, bénéficie aussi d'une aide de 250 000 livres, soit autant que la contribution de Nuno, de la part du Fonds de soutien du syndicat des joueurs de Premier League. «Les fans des Wolves et les habitants de Wolverhampton sont fantastiques avec moi depuis que je suis arrivé ici il y a quatre ans, donc je voulais donner quelque chose en retour et aider les gens qui souffrent pendant la pandémie», a expliqué l'entraîneur portugais.

«Un des projets les plus ambitieux jamais lancés»

«Quand on vit dans une ville, on voit et on entend comment les gens sont affectés. Mais c'est aussi une ville où les gens s'entraident et se soutiennent les uns les autres. C'est vraiment un projet important pour la Fondation des Wolves», a ajouté Nuno.

Will Clowes, le directeur de la Wolves Foundation, a souligné que c'était «l'un des projets les plus ambitieux, avec le plus d'impact potentiel, jamais lancé par l'association». Il espère aussi que «d'autres fans et habitants vont soutenir ce projet dans les prochaines semaines et les prochains mois».

(L'essentiel/afp)