Özil à Arsenal «jusqu'au dernier jour du contrat»

Le milieu de terrain allemand Mesut Özil, tombé en disgrâce à Arsenal, a fait savoir jeudi dans The Athletic qu'il n'avait aucune intention de quitter les Gunners cet été et qu'il entendait rester au club. «Ma position est claire. Je serai ici jusqu'au dernier jour de notre accord et je donnerai tout pour ce club», a martelé le meneur de jeu de 31 ans, à qui il reste une année de contrat, jusqu'en juin 2021. «C'est moi qui déciderai quand je partirai et personne d'autre. Je n'ai pas signé pour deux ou trois ans, mais pour près de quatre et cela devrait être respecté par tout le monde», a-t-il insisté au sujet de la prolongation de contrat début 2018, qui avait fait de lui le plus gros salaire du club, à 350 000 livres (388 000 euros) par semaine.

Özil n'a pourtant pas joué une seule minute lors des 13 matches disputés par les Gunners entre la reprise du championnat anglais le 17 juin et la finale de la Coupe d'Angleterre remportée le 1er août contre Chelsea (2-1), ne faisant que deux apparitions sur le banc. «Ce genre de situation ne me brisera jamais, elle ne fait que me rendre plus fort, a-t-il assuré. J'ai montré par le passé que je peux revenir dans l'équipe et je le montrerai encore».

Özil est également revenu sur son refus de baisser de salaire de 12,5% en raison de la crise financière liée au Covid-19, estimant avoir été insuffisamment informé. «En tant que joueurs, nous voulions tous contribuer» à l'effort, a-t-il assuré: «j'aurais été d'accord pour un pourcentage plus élevé et même une baisse pure et simple, si nécessaire, une fois que les perspectives sportives et financières auraient été plus claires». Mais selon lui, les joueurs ont été «pressés d'accepter, sans qu'il y ait de véritable consultation. Toute personne dans cette situation a le droit de tout savoir, de comprendre pourquoi cela arrive et où va l'argent». «Quand vous voyez ce qui est arrivé avec les suppressions d'emplois, peut-être que j'avais raison», a-t-il conclu.

