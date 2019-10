Le Benfica est devenu le bon filon du foot portugais

Bernardo Silva, Gonçalo Guedes, Joao Félix... Toutes ces stars ont émergé du centre de formation du Benfica Lisbonne, devenu en quelques années la principale usine à talents du football portugais, aux dépens de son voisin le Sporting, où avait éclos Cristiano Ronaldo. Le club lisboète, qui reçoit Lyon mercredi pour la 3e journée de Ligue des champions, commence à peine à tirer le bénéfice des installations ouvertes en 2006 à Seixal, banlieue ouvrière située sur la rive sud de l'estuaire du Tage.

«Notre plus-value ce sont nos jeunes, c'est devenu fondamental», déclare l'entraîneur du Benfica, Bruno Lage. Le coach de 43 ans a entraîné tous les niveaux de la pépinière du club et, selon lui, le moment-clé de leur réussite a été la génération représentée par Bernardo Silva et Joao Cancelo, qui aujourd'hui évoluent tous les deux à Manchester City. «La génération de 1994 a gagné à tous les échelons et, en analysant son succès, nous avons pu le reproduire», explique Bruno Lage.

Une stratégie financièrement intéressante

Sous le mandat de son prédécesseur Jorge Jesus (2009-2015), Benfica recherchait des diamants bruts en Amérique du Sud pour les adapter au football européen et les revendre avec d'importantes plus-values (David Luiz, Angel Di Maria...), tentant ainsi de reproduire la recette gagnante du FC Porto. «À mon retour, j'ai trouvé un projet de formation solide, où l'entraîneur de l'équipe professionnelle puisait régulièrement dans les joueurs du centre», témoigne Bruno Lage, qui a misé la saison passée sur l'attaquant de 19 ans Joao Félix, transféré cet été à l'Atlético Madrid, pour 126 millions d'euros.

Cette saison, son effectif comprend huit joueurs sortis de l'école de Seixal, dont les internationaux portugais Ruben Dias et Gedson Fernandes, ou les espoirs Florentino Luis, Ferro et Jota. Et si l'équipe du Portugal qui a remporté l'Euro-2016 était largement composée de joueurs issus de l'académie du Sporting, aujourd'hui les footballeurs formés par Benfica forment le socle de la Seleçao. Financièrement, l'opération semble intéressante car la vente des joueurs a déjà rapporté près d'un demi-milliard d'euros, et Benfica a affiché en 2018 des bénéfices pour la cinquième année consécutive.

(L'essentiel/afp)