Ils commandent 15 000 œufs au lieu de 1 500!

Idéal pour une omelette norvégienne! En voulant commander 1 500 œufs, les cuisiniers de la délégation de la Norvège aux Jeux olympiques de Pyeongchang se sont brouillés avec la traduction: ils en ont finalement reçu 15 000.«Nous avons reçu un camion rempli d’œufs», a déclaré le chef, Stale Johansen, jeudi, à l'agence de presse norvégienne NTB. «Nous étions assez surpris quand ils sont entrés en les transportant: ça ne se terminait pas, c'était incroyable!». Les sportifs norvégiens ne manqueront donc pas de protéines.

Pour la délégation composée de 121 personnes, cela fait en moyenne 124 œufs par estomac sur la durée des Jeux, et il faudrait que chacun en mange huit par jour pour vider tout le stock. «Il y a eu un zéro en plus sur la commande», a expliqué Tore Ovrebo, le chef de la délégation. «On va probablement les utiliser, ou peut-être que les fournisseurs vont les récupérer. Ce n'est pas un gros problème».

After an extra zero was accidentally added to the order, Norway's Olympic chef has 15,000 eggs to work into his menu. That's 124 per-delegate. https://t.co/cNvBtZlTKK #PyeongChang2018 via @ReutersTV pic.twitter.com/vX28YVWS9s