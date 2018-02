Une ado de 15 ans fait enfin vibrer la Russie

C'est fait! Une Athlète olympique de Russie (OAR) a enfin réussi à décrocher une médaille d'or, au 14e jour de compétition. Une longue attente en rien comparable avec la réussite russe d'il y a quatre ans à Sotchi, avant que le scandale de dopage institutionnalisé n'éclate.

C'est la plus jeune des patineuses russes, Alina Zagitova qui, du haut de ses 15 ans - elle en aura 16 le 18 mai - a ouvert le compteur russe, devant sa compatriote Evgenia Medvedeva, 18 ans. Zagitova a enchanté les juges dans sa tunique rouge à strass dorés sur la musique du ballet Don Quichotte. Puis Medvedeva, double championne du monde, a produit un programme majestueux sur le thème du film Anna Karénine, qui lui a valu le même score que sa compatriote (156,65) dans ce programme libre.

Sans hymne ni drapeau

Mais la plus jeune des deux a gagné grâce à son programme court parfait de mercredi. Zagitova devient ainsi la troisième plus jeune sportive à remporter l'or olympique aux JO d'hiver, derrière l'Américaine Tara Lipinski, aussi en patinage, qui avait quelques semaines de moins lors de son titre en 1998, et la Sud-Coréenne Go Gi-Hyeon, sacrée en patinage de vitesse en 2002.

Elle recevra dans la soirée à Pyeongchang sa médaille d'or, et le moment sera particulier: pas d'hymne et pas de drapeau russes, remplacés par les attributs olympiques. Ce sera peut-être la seule fois des Jeux, si la Russie obtient samedi sa réintégration. Les discussions prendront corps dans l'après-midi et la commission exécutive du CIO, le gouvernement de l'instance, rendra une recommandation. Celle-ci sera ensuite entérinée formellement dimanche matin, par les membres du CIO réunis en session.

Zagitova avait décroché un record du monde lors du programme court:

Nouveau Record du Monde pour Zagitova ! C'est la deuxième fois que le record est battu durant ce programme court après Medvedeva #PyeongChang2018 #Francetvsport #Pätinageartistique #StartYourImpossible pic.twitter.com/ta2VJuO2mz — France tv sport (@francetvsport) 21 février 2018

