Le slogan de Trump detourné par des fans

Les patineuses néerlandaises ont réalisé samedi un bel exploit lors des JO 2018, puisqu'elles se sont adjugées les trois premières places de l'épreuve de 3 000 mètres.

Leurs supportrices ont en alors profité pour détourner habilement le slogan «America First» de Donald Trump. Sur un drapeau des Pays-Bas, elles ont ainsi écrit «Désolé, Monsieur le président. Ce sont les Pays-Bas en premier. Et en deuxième... et en troisième».

A noter qu'en parallèle, le caricaturiste Marc-Jan Janssen, a dessiné un Donald Trump s'arrachait les cheveux en criant «Fake news, fake news, c'est l'Amérique en premier!» en voyant le podium des trois patineuses néerlandaises.

It’s the #NetherlandsFirst

the #Netherlands second

and the Netherlands third.



Op de 3000meter #schaatsen voor vrouwen.@Carlijn_A @IreneWust @antoinette0604 #Olympics netherlands #OlympischeWinterspelen #Olympics pic.twitter.com/7ozDIFFjvN