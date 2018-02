Matthieu Osch concrétise son rêve aux JO

Championnat d'Europe? Très peu pour lui! Championnat du monde? Que nenni! Tout cela figurait déjà au palmarès de la famille Osch. Pour Matthieu, une seule chose comptait ces dernières années: les Jeux olympiques. «Mon père et mon oncle avaient déjà participé aux deux autres championnats. J'avais envie d'élever les performances familiales à un autre niveau», déclare le jeune homme de 18 ans tout en arborant un sourire malicieux. Son rêve était de participer aux Jeux olympiques et il a sacrifié une grande partie de sa jeunesse pour y parvenir. Le voilà désormais à Pyeongchang, en Corée du Sud.

Deux compétitions pour Osch



Matthieu Osch participera à deux courses. Dimanche, 18 février, il sera au départ du slalom géant hommes dont le départ sera donné à 2h15, heure de Luxembourg. Jeudi, 22 février, il entrera en piste pour le slalom qui démarrera également à 2h15.

Matthieu Osch est quasiment né avec des skis aux pieds. Dès l'âge de deux ans, le petit garçon d'Ettelbruck était sur les planches. À l'époque, la famille Osch partait plusieurs fois par an dans les Alpes. Pourtant, cette discipline sportive n'a pas toujours été une évidence. «J'étais aussi un très bon joueur de volley-ball et j'ai joué en équipe nationale. Mais je n'avais aucun doute quand il a fallu prendre une décision», raconte le vif adolescent. La décision est finalement tombée en 2016. Il était devenu difficile pour lui de concilier sa scolarité en semaine et les compétitions du week-end dans un pays où la neige est une denrée rare. «J'ai constaté que cela ne pouvait pas continuer ainsi», souligne Matthieu Osch.

La théorie du skieur «mort»

La famille Osch a contacté le Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (COSL) et a épluché les possibilités qui s'offraient à Matthieu. Grâce à un bon contact de son ancien directeur d'école Pascal Schaul, le choix s'est porté sur le lycée de ski de Saalfelden, en Autriche. À 17 ans, il a donc quitté le foyer familial pour rejoindre l'internat. «Je ne me faisais aucun souci, même s'il n'a pas toujours été facile de cuisiner, laver et nettoyer soi-même. Mais aujourd'hui, je suis très content d'avoir osé franchir le pas. Cela m'a aussi fait grandir sur le plan personnel», avoue le jeune homme.

Déménager en Autriche a «boosté» ses compétences sportives. «À force d'entraînement, on atteint un certain niveau qu'il est impossible d'acquérir en ne pratiquant sa discipline que le week-end», souligne-t-il. Mais la pratique intensive est aussi très éprouvante sur le plan physique: «Quand un skieur se lève le matin sans ressentir aucune douleur, c'est qu'il a mal fait quelque chose ou qu'il est mort».

Début janvier, Matthieu Osch a obtenu son passeport du COSL. «Mon père m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle. Peu de temps après, j'avais la presse au téléphone», se souvient-il. Il a reçu d'innombrables messages d'encouragement de la part des membres de sa famille et de ses amis. Des instants forts en émotion. «J'ai forcément repensé aux gens qui m'avaient dit, à l'époque, que je n'y arriverai jamais», précise-t-il. Il leur a prouvé le contraire en s'envolant pour les JO et en élevant ainsi la famille Osch à un niveau supérieur.

(Henning Jochum/L'essentiel)