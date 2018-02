Djokovic attend Vaultier, son sosie, pour une photo

Vaultier ou Djokovic, Djokovic ou Vaultier ? Une certaine ressemblance physique existe bien entre les deux hommes et le champion de tennis a proposé au double champion olympique de snowboardcross de le rencontrer lors du prochain Roland-Garros pour une photo dont rêve le Français. «@pierre_vaultier faisons-le. On se voit à RG! Et félicitations pour t(es) médaille(s) olympique(s)!» a tweetté l'ex-N°1 mondial de tennis samedi soir.

? @pierre_vaultier let's make it happen. See you at RG! And congratulations on your Olympic medal(s)! https://t.co/m7HSoda6Vu– Novak Djokovic (@DjokerNole) 17 février 2018

Novak Djokovic répondait ainsi à un souhait exprimé par Vaultier peu avant lors d'une émission sur France Télévision consacrée aux Jeux de Pyeongchang. Constatant une ressemblance entre les deux hommes, il lui a été proposé d'organiser une rencontre à Paris dans le cadre du tournoi du Grand Chelem.

«Alors ça, je serais ravi car je suis fan de ce bonhomme. Juste avoir une photo avec lui restera à jamais...», a confié Vaultier. Dans la foulée, il recevait la réponse du Serbe via Twitter. «Quand je le regarde jouer, dans certaines intonations ou expressions de visage, j'ai l'impression de me voir», a confié le Français sacré champion olympique de snowboardcross jeudi à Pyeongchang après avoir déjà remporté le titre quatre ans plus tôt à Sotchi.

Le tournoi de Roland-Garros 2018, où Djokovic s'est imposé en 2016, est programmé à Paris du 27 mai au 10 juin.

(L'essentiel/AFP)