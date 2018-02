Myhrer gagne le slalom, Osch sort de la piste

Il voulait prendre plus de risques, il en a pris un peu trop. Matthieu Osch a terminé ses Jeux olympiques de Pyeongchang un peu plus tôt que prévu, après être sorti de la piste, jeudi matin, dans la première manche de l'épreuve de slalom. Le Luxembourgeois de 18 ans a fait une embardée qui a été fatale à ses ambitions. «En fait, j'ai bien commencé et je me sentais bien dans la partie supérieure. Malheureusement, j'ai fait deux petites erreurs, je suis allé un peu tout droit et ça m'a catapulté en arrière», explique le skieur luxembourgeois à L'essentiel.

Il a trouvé la neige «très agressive, c'est-à-dire que les skis partaient très rapidement et étaient difficiles à contrôler». Des conditions que l'on ne retrouve pas en Europe, selon lui. Matthieu Osch termine ses JO hors piste, mais il avait bien maîtrisé sa première épreuve, dimanche dernier. Il avait alors terminé le slalom géant à la 62e place. Ces Jeux étaient «une superbe expérience pour moi, je suis assez satisfait de la deuxième manche du slalom géant». Il rentrera au Grand-Duché lundi, après avoir assisté à quelques épreuves.

Plusieurs sorties de piste, vainqueur inattendu

Le Luxembourgeois n'est pas le seul à avoir tâté de la poudreuse, jeudi. Même le grand Marcel Hirscher est sorti de la piste lors de la première manche. Son rival Henrik Kristoffersen est également parti à la faute durant la seconde manche. La victoire est revenue au surprenant suédois Andre Myhrer.

Ce dernier a devancé le Suisse Ramon Zenhaeusern (+0"34) et l'Autrichien Michael Matt (+0"67). À 35 ans, Myhrer remporte sa deuxième médaille olympique, huit ans après le bronze du slalom à Vancouver, et décroche le plus beau titre de sa carrière. Il permet à la Suède de faire le doublé en slalom après le titre de Frida Hansdotter, 32 ans, qui avait elle aussi triomphé devant la favorite, Mikaela Shiffrin, vendredi dernier.

(L'essentiel)