«J'ai essayé d'assurer, il était important d'arriver en bas»

L'essentiel: Quelles sont vos sensations après ce slalom géant aux JO 2018?

Matthieu Osch: C'était une super expérience... La première course de mes premiers JO! Il était important d'arriver en bas. Dans la première manche j'ai vu que beaucoup de super skieurs sont sortis. J'ai essayé d'assurer. J'ai attaqué la seconde avec un peu plus confiance. Et cela s'est mieux passé. J'ai concédé 9" contre 13" dans la première. Il y a eu une progression.

Comment avez-vous vécu cette épreuve?

Courir contre ces gars là, avec cette pente, ce tracé et dans ces conditions, ce sont des choses auxquelles je ne suis pas habituées. L'écart entre mes temps et les meilleurs est important. C'est un autre niveau. Mais c'était super chouette à skier, sur une belle piste, un beau tracé.

Quelle était l'atmosphère en piste?

Ce qui est cool c'est qu'à l'arrivée le public t'applaudit même si tu ne gagnes pas de médaille. Les gens ne s'intéressent pas qu'aux trois premiers mais aussi à ceux qui se battent pour faire un bon résultat à leur niveau.

Êtes vous satisfait de votre performance ou espériez vous mieux?

Je suis plutôt satisfait. Ce sont mes premiers JO. Cela peut toujours être mieux. Dans la première manche j'avais de la marge. Mais j'ai peu d'expérience de ce type d'événement donc ce n'est pas trop mal.

Cela vous enlève de la pression en vue du slalom jeudi...

Oui clairement. Aujourd'hui j'étais très nerveux. Maintenant je sais comment ça marche et j'aurai davantage de confiance jeudi.

Où se situe la différence entre les meilleurs et vous?

Hirscher, Pinturault, Kristoffersen... ces gars sont nés sur des pistes. Ils ont une énorme avance sur moi. L'âge joue aussi. Hirscher a 28 ans, c'est dix de plus que moi et il a beaucoup plus d'expérience. Ce n'était pas sa première course à ce niveau.

(Propos recueillis par Nicolas Martin/L'essentiel)