Que sont devenus les vrais «Rasta Rockett»?

Ils sont aujourd’hui conférencier, chef d’entreprise, directeur des ventes et entraîneur de bobsleigh, vivent encore en Jamaïque ou se sont exilés aux États-Unis: si les quatre «Rasta Rockett» ont pris des chemins différents, ils se retrouvent au moins une fois par an pour se rappeler le bon temps et notamment pour se remémorer leur incroyable épopée aux JO de Calgary, en 1988, il y a 30 ans.

Si Michael White, aujourd’hui directeur des ventes d’une grande entreprise américaine, s’est un peu éloigné du bobsleigh, ses trois acolytes y jouent encore un rôle. Devons Harris donne des conférences en motivation personnelle mais est aussi, à ses heures perdues, secrétaire général de la Fédération jamaïquaine de bobsleigh.

Il raconte à France Info la genèse de l’aventure en 1987: deux hommes d’affaires américains ont eu un rêve un peu fou de monter une équipe de bobsleigh dans un pays où il ne neige jamais. Une campagne de recrutement a été ensuite organisée dans l’armée jamaïquaine. «Moi, j'y étais lieutenant. On a passé des tests, et voilà, ça l'a fait. (…) On ne connaissait strictement rien au bobsleigh. Mais on était tous de bons athlètes, costauds et rapides. Deux qualités essentielles pour ce sport».



George Fitch, homme d'affaires à l'origine de l'aventure





Chris Stokes, aujourd’hui, président de la Fédération jamaïquaine de bobsleigh et à la tête d’une entreprise spécialisée dans la vente de produits financiers, lui, n’aurait jamais dû faire partie de l’aventure mais a remplacé au pied levé un membre de l’équipe blessé. «On était à cinq jours de la compétition, explique-t-il. Mais je n'avais jamais fait de bobsleigh».

Cette descente du 28 février 1988 est gravée dans sa mémoire: quand ils entendent «Jamaïca» dans les haut-parleurs, les quatre hommes se jettent dans leur engin mais à la 43e seconde, Chris perd le contrôle et le bob se retourne et poursuit sa course pendant près de 30 secondes puis s'arrête. Les sportifs se relèvent et passent la ligne d'arrivée à pied. Une image qui a fait le tour du monde. «Je n'oublierai jamais le passage de la ligne d'arrivée», se souvient Chris.







Son frère, Dudley Stokes, gère la logistique de l’équipe féminine de bobsleigh alignée à Pyeongchang. «Je leur ai déjà raconté tout ça», raconte-t-il. «Pour les motiver, j’ai envie qu’elles donnent tout», poursuit-il, en avouant qu’à chaque fois, ça lui met un petit coup de vieux: «Des filles que j'entraîne, une seule était née en 1988...». Mais il sait mieux que quiconque ce qu’elles ressentent: «J’arrive très bien à imaginer ce qui se passe dans leur tête. En février 1988, c’est nous qui étions à leur place, et je ne suis pas près d'oublier (…) La vérité, c’est qu’on était scotchés, totalement intimidés».

(MC/L'essentiel)