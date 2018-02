Et les premières médailles d'or sont remportées par...

Samedi 10 février 2018

16h28 - L'Allemand Andreas Wellinger sacré champion olympique au petit tremplin

L'Allemand Andreas Wellinger a été sacré champion olympique de saut à skis, sur petit tremplin, devant les Norvégiens Johann Andre Forfang et Robert Johansson, samedi, aux JO 2018 d'hiver de Pyeongchang. Dans un concours où le vent a obligé le jury à de fréquentes interruptions et changements de hauteur de départ, le tenant du titre le Polonais Kamil Stoch n'a pu faire mieux que 4e. Sacré en 2014 sur petit et grand tremplin, Stoch échoue ainsi dès la première épreuve des JO-2018 à devenir le premier sauteur de l'histoire à réaliser le doublé sur deux Jeux Olympiques consécutifs.

Andreas Wellinger is OLYMPISCH KAMPIOEN ????op de normale schans! Zilver ???? en brons ????gaat naar Noorwegen: Johann Andre Forfang en Robert Johansson. #PyeongChang2018 #Olympics #OS2018 pic.twitter.com/QGTRVMsMgs — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) 10 février 2018

14h27 - 3.000 m dames: Achtereekte en or, triplé hollandais

La Hollandaise Carlijn Achtereekte a remporté samedi l'épreuve du 3.000 m en patinage de vitesse des Jeux de Pyeongchang, devant ses deux compatriotes, la tenante du titre Ireen Wust, et Antoinette de Jong. Elle a remporté son premier sacre olympique à 28 ans, pour couronner un triplé oranje inédit aux Jeux sur cette distance.

En zo ging dat in huize Achtereekte waar de hele familie springt en juicht voor Carlijn. #os2018 pic.twitter.com/uHjXuq4Pao — Daniel Godinho Veiga (@Godinho_Veiga) 10 février 2018



13h57 - Premier titre pour la Corée du sud, pays-hôte des Jeux, en short-track

La Corée du Sud, pays-hôte des JO-2018, a obtenu son premier titre olympique grâce à la victoire du patineur de vitesse Lim Hyo-jun en short-track sur l'épreuve du 1.500 m, samedi sur la patinoire de Gangneung. Le Néerlandais Sjinkie Knegt a terminé deuxième de la course alors que Semen Elistratov a lui empoché le bronze, la première médaille pour la délégation russe sous bannière olympique. C'est la troisième fois qu'un Sud-Coréen est sacré sur cette épreuve depuis son introduction en 2002 à Salt Lake City.

#JO2018 1er titre olympique pour le pays-hôte grâce à la victoire du patineur de vitesse Lim Hyo-jun en short-track (1500 m) sur la patinoire de Gangneung.#PyeongChang2018 #AFP pic.twitter.com/fcpsefLSte — AFP Sports (@AFPSport) 10 février 2018

13h28 - L'Allemande Laura Dahlmeier sacrée sur le sprint

L'Allemande Laura Dahlmeier, une des grandes favorites des épreuves de biathlon, a remporté samedi le sprint des jeux Olympiques de Pyeongchang, le premier titre olympique de sa carrière à 24 ans. L'Allemande, qui depuis deux saisons est en train de devenir la patronne du biathlon mondial, a su maîtriser ses nerfs, avec un sans-faute au tir, pour dominer assez largement l'épreuve. Dalhmeier s'est imposé devant la Norvégienne Marte Olsbu et la Tchèque Veronika Vitkova. Les écarts sont conséquents, avec plus de 24 sec d'avance pour Dahlmeier sur sa dauphine Olsbu par exemple, ce qui laisse déjà supposer un nouveau triomphe de l'Allemande lundi prochain sur la poursuite.

Wenn der Bundespräsident wegen Laura Dahlmeier vom #Steinmeier zum Feiermeier wird!!! pic.twitter.com/DG1H1WlEKP — Eurosport DE (@Eurosport_DE) 10 février 2018

10h - La Suédoise Charlotte Kalla remporte le premier titre, en ski de fond Pyeongchang

La Suédoise Charlotte Kalla a remporté samedi la première médaille d'or des Jeux olympiques de Pyeongchang en s'imposant dans l'épreuve du skiathlon, épreuve de ski de fond dans laquelle les concurrentes ont disputé 7,5 kilomètres en style classique, puis 7,5 km en style libre. Kalla a devancé la Norvégienne Marit Björgen, qui prend la médaille d'argent à 07 secondes, et la Finlandaise Krista Parmakoski, en bronze à 10 secondes de Kalla. La première Française, Anouk Faivre-Picon, s'est classée 13e à 1 minute 18 secondes.

Charlotte Kalla was ecstatic when she won the first medal of #PyeongChang2018 pic.twitter.com/jPCnfvLgI6 — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 10 février 2018

(L'essentiel/AFP)