Un premier cas de dopage à Pyeongchang

Le Japonais Kei Saito, premier cas de contrôle positif de Pyeongchang-2018, a ramené l'ombre du dopage sur des Jeux olympiques qui peinaient déjà à s'extirper du dossier russe, et a terni par ricochet l'image du pays qui accueillera les prochains JO d'été en 2020.

Cela s'est passé «hors compétition» et «aucun des résultats enregistrés pendant les Jeux n'a été affecté», a précisé le TAS, qui traite directement les affaires de dopage éclatant durant les JO. Le produit incriminé est un diurétique, l'acétalozamide, considéré comme masquant et de ce fait inscrit sur la liste des substances interdites. «Je veux me battre pour prouver mon innocence», a fait savoir le patineur dans un communiqué. «Je suis extrêmement surpris (...) je n'ai jamais pris de produits dopants et n'ai donc jamais eu l'intention de les cacher», ajoute-t-il dans le communiqué.

«Aucune substance interdite n'a été détectée lors d'un test que j'ai effectué le 29 janvier (juste avant de partir pour les JO, ndlr)», ajoute Saito. «C'est donc faux de penser que j'ai pu prendre volontairement des produits (...) La seule possibilité est que j'ai accidentellement et inconsciemment mis une substance interdite dans ma bouche», avance-t-il.

