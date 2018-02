Marcel Hirscher s'impose devant deux Français

Les Français Alexis Pinturault et Victor Muffat-Jeandet ont apporté à la France ses 4e et 5e médailles en prenant les 2e et 3e places du combiné derrière l'intouchable Autrichien Marcel Hirscher, qui a décroché son premier titre olympique, mardi aux Jeux de Pyeongchang.

Hirscher s'est imposé avec 23/100e d'avance sur Pinturault, qui s'annonçait comme son principal concurrent pour le titre, et 01 seconde 02/100e sur Muffat-Jeandet. Alexis Pinturault, médaillé de bronze sur le slalom géant à Sotchi en 2014, avait réussi le 10e temps de la descente mais il n'a rien pu faire pour contenir Hirscher, malgré ses trois dixièmes d'avance sur l'Autrichien au départ du slalom.

«J'étais le favori après la descente mais Marcel Hirscher après ce qu'il a montré depuis le début de la saison, notamment en slalom, c'était très difficile pour moi de pouvoir rivaliser. Je suis tout simplement très content, je me suis bien battu, j'échoue à 20/100e, il était plus fort que moi aujourd'hui», a réagi Pinturault à l'arrivée, au micro de France TV.

(L'essentiel)