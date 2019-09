L'étonnant Kosovo offre un espoir au Luxembourg

Qui l’eût cru? Néophyte sur la scène internationale, le Kosovo défie mardi soir l’Angleterre dans la peau d’un postulant à la qualification pour l’Euro 2020, deuxième du groupe A après des victoires en Bulgarie et sur la République tchèque. Et tout le Luxembourg sera derrière lui. Pourquoi? Parce que si le petit pays des Balkans parvenait à se qualifier pour l'Euro, il enverrait directement les Lions rouges en barrages de la compétition.

En effet, les Kosovars se présentent au stade St Mary’s de Southampton fort d’une série de quatorze matches sans défaite, qui a leur a notamment permis de remporter leur groupe en Ligue des Nations D. Une performance qui assure une promotion en Ligue C. Mais surtout, qui ouvre l'accès aux barrages pour l’Euro 2020. Ainsi, le Kosovo figure avec la Géorgie, la Macédoine et la Biélorussie parmi les quatre vainqueurs de groupe qui s'affronteront en mars 2020 via des demi-finales et une finale pour déterminer laquelle de ces quatre nations ira à l’Euro.

À moins, et c'est la que cela devient très intéressant pour le Luxembourg, que l’une de ces équipes ait réussi l’exploit de se qualifier directement via les éliminatoires. Seul le Kosovo pourrait encore y arriver et dans ce cas-là, c'est la sélection de Luc Holtz, en sa qualité de meilleure deuxième de la Ligue D, qui serait repêchée pour disputer ces barrages. Et elle ne serait alors plus qu'à deux matches de l'Euro...

(Philippe Di Filippo/L'essentiel)