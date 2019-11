René Hoffmann est décédé à l'âge de 77 ans

Le monde du football luxembourgeois est en deuil. Membre de l'encadrement de l'équipe nationale, René Hoffmann est décédé à 77 ans, à la suite d'une opération du genou, a annoncé le Tageblatt mercredi.

Ancien gardien de but emblématique de la Jeunesse, avec laquelle il avait notamment remporté dix titres de champion et trois Coupes de Luxembourg, il comptait 36 capes en équipe nationale entre 1961 et 1975.

Après sa carrière, il était devenu entraîneur des gardiens du club eschois et de l'équipe nationale. «L'essentiel», présente à ses proches et à sa famille ses sincères condoléances.

(L'essentiel)