«J'ai pensé à ne prendre aucun joueur de BGL»

Le sélectionneur du Luxembourg, Luc Holtz, a livré sa liste de joueurs pour les matchs de préparation pour la Nations League à Malte (22 mars) et à Josy-Barthel face à l’Autriche (27 mars). Un groupe sans grande surprise où figurent presque tous les pros habituellement appelés, à l’exception d'Aurélien Joachim (Lierse), blessé, et de Maxime Chanot (New York City), pour qui le timing de ces matchs ne collait pas avec son calendrier en club. «On a convenu qu’il serait disponible en juin», a toutefois précisé Luc Holtz.

Dany Mota (Sassuolo) n’est pas dans la liste non plus, mais il aurait finalement choisi de jouer pour l’équipe nationale luxembourgeoise. «Mais c’est une période charnière pour lui dans son club, c’est pour cela que j’ai décidé de ne pas l’appeler maintenant. Son club veut profiter de la trêve pour le voir à l’œuvre avec les pros», a expliqué le technicien. Dans les buts, comme prévu, c’est donc désormais Anthony Moris le numéro un, même si les prochains mois s’annoncent compliqués pour le gardien de Malines, déjà relégué en D1B belge et qui n’a donc plus le moindre match en club cette saison.

État physique des joueurs

Au milieu de terrain, le jeune Barreiro, qui évolue à Mayence, a convaincu son sélectionneur lors du dernier match de préparation et pourrait être la belle surprise de cette année 2018. «On aura la possibilité de faire six changements par match. On va aborder ces deux rencontres de manière différente, l’Autriche étant d’un calibre supérieur. Que ce soit dans l’organisation et dans l’animation, on va tester des choses et j’espère que je pourrai donner du temps de jeu à tout le monde», a encore déclaré Luc Holtz.

Avec sept joueurs de BGL Ligue dans le groupe, le sélectionneur s'inquiète néanmoins du calendrier dément de la BGL Ligue durant ce mois de mars. «Le calendrier mis en place par la FLF n’est pas idéal pour l’équipe nationale, j’ai même songé à ne prendre aucun joueur qui évolue au Luxembourg. C’est possible, nous n’en sommes plus très loin. Ne pas jouer pendant trois mois puis d’un seul coup jouer tous les trois jours, je crois que je n’ai pas besoin de vous expliquer dans quel état physique seront les joueurs. Je vais devoir en tenir pour ces deux matchs», a-t-il conclu.

La liste autrichienne:



Das ist der Kader für die freundschaftlichen Länderspiele gegen Slowenien und Luxemburg . pic.twitter.com/2z17K3rf6E — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) 13 mars 2018

