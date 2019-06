L'essentiel: Lundi soir, il y aura plus de 30 000 spectateurs à la Lviv Arena et suite à l'affaire Junior Moraes, l'accueil pourrait être un peu tendu...

Luc Holtz: Moi je m'occupe du côté sportif, je prépare mon équipe au match. Et ce que je sais, c'est que Junior Moraes ne joue pas lundi soir. Le reste, je ne m'en occupe pas. L'accueil et l'organisation à Lviv ont été parfaits pour l'instant. Concernant l'affluence, nous avons joué dans un stade plein à Toulouse face à la France et nous avons fait 0-0. Il peut même y avoir 100 000 spectateurs, cela n'est pas un problème. Au contraire, tous les footballeurs rêvent de jouer dans des stades pleins.

L'Ukraine vient d'infliger un cinglant 5-0 à la Serbie dans ce stade vendredi, cela vous a-t-il surpris?

Pas du tout. Cela ne m'étonne pas. Je vous avais dit il y quelques mois que je considérais l'Ukraine comme l'une des meilleures équipes d'Europe à l'heure actuelle. Ils ont des joueurs très techniques et une grosse force collective. Lorsqu'ils ont le ballon, ils jouent avec un tempo très élevé, cela va être très compliqué.

Il s'en est fallu de très peu au match aller (défaite 1-2 dans les arrêts de jeu), pensez-vous pouvoir piéger cette équipe chez elle?

Après le match aller, c'est certain que l'Ukraine ne va pas nous sous-estimer. Mais nous allons essayer de reproduire notre performance, tout en tentant d'être plus efficaces. Le Luxembourg peut désormais être un piège contre n’importe quel adversaire. Au départ, presque tous nos adversaires nous sont supérieurs. Alors nous essayons de neutraliser leurs forces et de jouer sur nos points forts. Ces derniers mois, nous n'y arrivons pas si mal.

Vendredi soir, en Lituanie, votre équipe a eu beaucoup de mal à gérer l'agressivité de l'adversaire, cela peut-il être un souci aussi lundi soir?

Les Lituaniens ont choisi de mettre une très grosse agressivité car ils nous sont inférieurs techniquement. Lundi, ce sera l'inverse car c'est l'Ukraine qui a beaucoup plus de qualités avec le ballon, donc le match sera totalement différent.

(De notre envoyé spécial Philippe Di Filippo / L'essentiel)