«Le Luxembourg peut aller à l'Euro 2020»

La nette victoire de 4-0 du Luxembourg contre la Moldavie lors de son premier match de Ligue des Nations n'a pas fait des vagues qu'au Grand-Duché. Lundi, le quotidien britannique The Guardian titrait ainsi: «Le Luxembourg est en plein essor et peut espérer participer à l'Euro 2020».

Selon le journal, le Luxembourg a «proprement éliminé» la Moldavie et peut désormais commencer à «rêver plus grand» - la qualification pour le Championnat d'Europe dans deux ans n'étant plus hors de portée. L'une des seize équipes de Ligue D pourra en effet jouer dans la cour des grands et le Luxembourg est un candidat sérieux. «Pour la première fois dans l'histoire du football moderne, le Luxembourg a une équipe qui n'a pas l'air perdue à l'échelle européenne», écrit The Guardian.

La Biélorussie montre la voie à suivre

Bien que le Grand-Duché soit plus connu comme une place financière que comme une puissance du football, l'équipe nationale a fait du chemin ces 15 derniers mois. Depuis juin 2017, les Lions rouges ont battu la Biélorussie, la Hongrie, l'Albanie, la Géorgie et Malte. Contre la Bulgarie et le Sénégal, ils ont fait match nul. Le score de 0-0 du match contre la France, alors future championne du monde, lors duquel Gerson Rodrigues a même touché le poteau en phase finale, a montré au Luxembourg que sa jeune équipe est capable de faire mieux. «Depuis ce match à Toulouse, ils savent que rien de tout cela n'est arrivé par hasard», écrit The Guardian.

Le journal souligne en outre que l'école de football, qui a ouvert il y a 17 ans, porte désormais ses fruits. Treize joueurs de l'équipe de Luc Holtz ont fréquenté l'académie de Mondercange, neuf d'entre eux pourraient toujours prendre part au Championnat d'Europe de football espoirs et nombreux sont les joueurs de l'équipe nationale à avoir percé à l'étranger. «Les méthodes luxembourgeoises semblent efficaces», écrit le quotidien britannique.

La Ligue des Nations donne enfin la possibilité aux plus petites équipes nationales de football de prendre elles-mêmes le jeu en main au lieu d'avoir à le défendre à dix. Les duels avec la Biélorussie (les 12 octobre et 15 novembre) pourraient ouvrir des perspectives. Si les Lions rouges arrivent à remporter les deux matchs, ils s'assureront le sésame pour les éliminatoires de Ligue D, ce qui leur ouvrira éventuellement les portes de l'Euro. Mais avant cela, il leur faudra battre l'équipe de Saint-Marin, mardi soir.

