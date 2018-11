«Notre Ligue des nations est un échec, mais...»

L’essentiel: L'objectif était les demies de la Ligue des nations D. On peut donc parler d'échec...

Paul Philipp: Si on parle de la qualification, notre Ligue des nations est un échec car on voulait terminer premiers. Mais d’un autre côté, le contrat est rempli, on a gagné contre ceux qu’on devait battre. On a fait le service minimum.

Selon vous, Luc Holtz est-il toujours l'homme de la situation pour faire passer un nouveau cap au Luxembourg?

Oui, je crois qu’il l’est. On a le cadre de joueurs le plus élargi de notre histoire. Je crois que son travail n’est pas encore fini avec cette équipe. Dans quatre mois, il y a les éliminatoires de l'Euro 2020 qui démarrent. On tirera un bilan après cela, mais pour l’instant, la question ne se pose pas.

Vous parlez du cadre, mais beaucoup évoluent dans des clubs pros de second plan et sont très souvent remplaçants. La FLF a-t-elle une responsabilité dans tout cela?

Dans la pré-formation, on essaye de donner à nos talents le plus de bagages possible pour être retenus pour une carrière pro. C'est ensuite dans la formation des clubs qu'il faut les préparer. Être pro n'est en effet pas une fin en soi, ce qu'il faut, c'est jouer.

Les résultats des équipes nationales jeunes font l'objet de beaucoup de critiques...

À ces âges, les résultats n'ont pas d'importance. C'est la formation individuelle qui compte.

La sélection peine toujours à séduire au pays. Pour le match décisif face au Belarus, le stade n'était pas plein...

C'était un jeudi, à 21h, c'est l'une des raisons. Mais il y avait tout de même 4 500 spectateurs et une bonne ambiance. On a fidélisé un public avec 1 000 abonnés pour cette Ligue des nations. Le nouveau stade va nous aider, même s'il ne faut pas se reposer là-dessus.

