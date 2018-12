Le Luxembourg avec le Portugal et l'Ukraine

Le Luxembourg connaît désormais ses adversaires pour les qualifications pour l'Euro 2020. Le tirage au sort, effectué dimanche midi à Dublin, en Irlande, a placé le Luxembourg dans le groupe B. Les Rout Léiwen joueront notamment contre le Portugal, tête de série du groupe. Un match qui sera probablement très attendu par la communauté portugaise du Luxembourg, qui compte quelque 100 000 membres. Le groupe B comprend aussi l'Ukraine, la Serbie et la Lituanie.

Les qualifications pour l'Euro 2020 s'étaleront sur huit ou dix journées (selon les groupes), du 21 mars au 19 novembre 2019. Dans les autres groupes, l'Allemagne se trouvera notamment opposée aux Pays-Bas, tandis que l'Espagne se retrouve dans le même groupe que la Suède. La Belgique hérite de la Russie, la France de l'Islande et de la Turquie.

Le tirage au sort complet

