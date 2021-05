Daniel Da Mota de retour en sélection

Face à une cascade de blessures (Lars Gerson, Vincent Thill, Edvin Muratovic et Stefano Bensi), le sélectionneur luxembourgeois a dû faire des choix pour affronter la Norvège et l'Écosse les 2 et 6 juin. Et Luc Holtz a décidé de rappeler Daniel Da Mota. Une surprise puisque la carrière internationale du joueur de 35 ans, exilé en quatrième division italienne, semblait bien sombre après sa condamnation en mars dernier dans une affaire d'abus de faiblesse.

Des mascottes pour les enfants malades



La FLF s'est associée à la Fondatioun Kriibskrank Kanner et met en vente un millier de petites mascottes dont le montant de la vente sera reversé aux enfants malades du cancer. Les peluches de 30cm sont disponibles sur La FLF s'est associée à la Fondatioun Kriibskrank Kanner et met en vente un millier de petites mascottes dont le montant de la vente sera reversé aux enfants malades du cancer. Les peluches de 30cm sont disponibles sur shop.flf.lu et fondatioun.lu

«J’ai senti que cela lui faisait très plaisir de revenir», a indiqué Luc Holtz devant la presse luxembourgeoise. «Je veux lui donner une deuxième chance. Il est motivé, il a envie de jouer et il a ses mérites au sein de la sélection. Nous avons besoin de joueurs robustes à l'avant», a-t-il confié au micro de RTL.

Les Luxembourgeois affronteront la Norvège à Malaga le 2 juin puis l'Écosse au stade Josy Barthel le 6. Un match qui se fera devant des supporters. 850 tickets sont mis en vente à partir de ce samedi sur luxembourg-ticket.lu et à la FLF à Mondercange ainsi qu'au Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg.

La liste

Gardiens de but : A. Moris (Union Saint-Gilloise/Bel), R. Schon (FC Wiltz), L. Fox (Jeunesse Esch).

Défenseurs : L. Jans (Standard Liège/Bel), E. Mahmutovic (FC Lviv/Ukr), M. Pinto (Sparta Rotterdam/Pbs), M. Martins (Casa Pia/Por), E. Djogovic (FC Magdeburg/All), M. Chanot (New York City/USA), V. Selimovic (OFI Crète/Grè), D. Carlson (Karlsruhe/All).

Milieux de terrain : L. Barreiro (Mayence/All), D. Sinani (Waasland Beveren/Bel), S. Thill (Sheriff Tiraspol/Mol), A. Skenderovic (Progrès), C. Philipps (FC Wiltz), C. Martins-Perreira (Young Boys Berne/Sui), O. Thill (Vorskla Poltava/Ukr), E. Veiga (UD Vilafranquense/Por).

Attaquants : G. Rodrigues (Dynamo Kiev), M. Deville (Sarrebruck/All), D. Da Mota (Desenzano Calvina/Ita), F. Bohnert (Mayence/All), A. Curci (Mayence/All).

(L'essentiel)