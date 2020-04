«Même en groupe de six, on restait à distance»

«L'essentiel»: Avez-vous été surpris de reprendre l’entraînement aussi tôt? Laurent Jans: La décision a été prise en accord avec le gouvernement, l'État et la Ville, donc je ne pense pas que cette reprise présentait des risques.

Comment a été organisée cette reprise? On a repris en groupes de six joueurs, chaque groupe avait son propre vestiaire et est resté ensemble sans être en contact avec les autres joueurs. C'était très bien structuré et le club a bien géré cette situation.

Quel a été le contenu de cette séance? On a retouché le ballon en faisant des exercices de passes. Même dans notre groupe de six personnes, on restait à distance les uns des autres. On a réhabitué nos jambes à effectuer des petits changements de direction. Ça fait aussi du bien de revoir ses coéquipiers, de discuter à nouveau avec eux.

La Bundesliga veut une reprise rapide, même à huis clos, qu'en pensez-vous? Ça me semble normal que tout le monde veuille finir la saison, mais il faut encore du temps afin d'évaluer au mieux la situation.

Vous êtes titulaire à Paderborn, comment vous sentez-vous dans ce club? Je me suis senti bien dès le début, même si je jouais moins. J'ai continué à travailler dur et le coach m'a donné une chance que j'ai saisie. Collectivement, on peut mieux faire (Paderborn est 18e). La saison sera difficile, mais je suis convaincu qu'on a les cartes en main pour se maintenir.

Aimeriez-vous poursuivre votre carrière à Paderborn? Ça ne relève pas que de moi. Je n'en ai pas encore discuté avec le club qui a actuellement des choses plus importantes à gérer.

(Recueilli par Nicolas Grellier)