L'essentiel: Luc Holtz, comment avez-vous préparé ce match si particulier, trois jours seulement après la réception de l’Autriche? On a l’habitude de ce genre de situation et c’est pareil pour Chypre et toutes les autres équipes. On va se préparer comme on l’a toujours fait. Je suis moins stressé pour les matches qui arrivent que je ne l’étais avant celui en Azerbaïdjan en septembre (victoire 1-2), quand on n’avait pas joué ensemble depuis dix mois.

Quelle sera votre approche tactique du match de samedi ? Sur les quatre matches précédents, on a été très solides défensivement et il faudra à nouveau l’être, c’est la base. Mais ce n’est pas tant l’organisation qui est importante que la mentalité et l’intelligence que l’on va afficher, peu importe qui jouera.

La sélection luxembourgeoise s'entraîne dans le GSP Stadium de Nicosie où elle jouera demain -à huis clos- pour se rapprocher de la 1re place de son groupe de Ligue des nations pic.twitter.com/akz1SKFTA3 — Tom Vergez (@tvergez) November 13, 2020

L’expérience acquise ces dernières années par les joueurs de la sélection sera-t-elle déterminante dans cet enchaînement? Des gars comme Leo (Barreiro) ou Laurent (Jans) ont de l’expérience dans des grands championnats et ça joue en notre faveur. Ils ont une capacité à gérer le stress qu’ils n’avaient pas il y a trois ans. Le groupe est tellement soudé, fort et sûr de lui que je ne me fais aucun souci. Ils ont de l’ambition, un objectif devant eux, et on va tout faire pour l’atteindre.

Est-ce la semaine la plus importante depuis votre arrivée à la tête de la sélection en 2010? Non… Ça fait un moment que je suis là et je ressentais plus de pression au début. Quand quelqu'un vient d’arriver tout le monde s’attend à des miracles. Maintenant, on se dirige vers ces matches avec un bilan très positif, et on fera les comptes mardi soir. Si on termine premiers tant mieux, sinon on reprendra notre petit chemin l’an prochain en qualifications pour la Coupe du monde.

(De notre envoyé spécial à Chypre, Tom Vergez)