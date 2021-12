Moris et sa fille font sauter les fans de l'Union

C'est ce que l'on peut appeler une communion totale et parfaite avec son public. Toujours en tête de la D1 belge après 18 journées et avec 40 points au compteur, soit quatre de plus que le FC Bruges, l'Union Saint-Gilloise vit actuellement un véritable rêve éveillé et le portier luxembourgeois Anthony n'est pas étranger à la fête.

Auteur de six «clean sheet», une statistique à laquelle il a toujours attaché beaucoup d'importance, Anthony Moris est effectivement en tête de ce classement qui consacre les gardiens capables de terminer un match sans avoir encaissé le moindre but. Le gardien de l'équipe nationale, originaire de Habay, respire la grande forme et s'est une nouvelle fois montré décisif ce week-end pour permettre à l'Union de s'imposer face à Malines, son ancien club.

Au-delà des exploits sportifs, Anthony Moris n'oublie pas de partager son bonheur avec l'ensemble de sa famille. C'est ainsi qu'à la fin du match, sa petite fille est venue le rejoindre sur la pelouse du stade Joseph-Marien pour communier avec le public de l'Union Saint-Gilloise. Grâce à une séquence partagée sur Instagram par Nesrine Jebali, on a ainsi pu voir une petite tête blonde sautiller pour donner le tempo aux supporters. Et la maman de le prendre positivement et avec le sourire: «Bientôt, elle sera dans les buts avec son papa».

(fl/L'essentiel)