Olivier Thill aussi fort que Müller et Lewandowski

Un Thill peut toujours en cacher un autre et on n'a visiblement pas fini de parler de cette belle fratrie qui fait rayonner le football luxembourgeois, bien au-delà des frontières du Grand-Duché. Grâce à une publication de Voetbalflitsen.Be, un compte Instagram belge néerlandophone avec plus de 11 000 abonnés, on apprend qu'Olivier Thill dispose ainsi de statistiques assez exceptionnelles depuis le début de la saison en Ukraine.

Car derrière Vincent, 21 ans, le 3e de la fratrie et très précoce au niveau international, et Sébastien, 27 ans, qui laisse éclater tout son talent sous les couleurs du Sheriff Tiraspol, en Ligue des champions, il y a également Olivier, 24 ans, qui confirme tous les espoirs placés en lui en D1 ukrainienne avec le Vorskla Poltava.

Prestation remarquée au Dynamo Kiev

Avec un total de 8 buts et 7 passes décisives, l'ancien joueur du Progrès Niederkorn fait simplement partie des neuf meilleurs joueurs d'un classement européen reprenant le total des buts et des passes décisives dans les plus grands championnats. S'asseyant par la même occasion à la table des plus grands avec 15 points, tout comme Robert Lewandowski et Thomas Müller du Bayern de Munich.

Auteur d'une prestation trois étoiles, il y a deux semaines, contre le champion d'Ukraine en titre, le Dynamo Kiev, Olivier Thill carbure à plein régime pour le moment, permettant à son équipe du Vorskla Poltava, où l'a rejoint dernièrement son frère Vincent, d'occuper la troisième place du championnat, avec 31 points en 15 rencontres.

(fl/L'essentiel )