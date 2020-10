Le public de retour au stade Josy-​​Barthel

La Fédération luxembourgeoise de football (FLF) a obtenu l'autorisation d'ouvrir environ 20% des places du stade Josy-Barthel pour le match amical contre le Liechtenstein (mercredi, 20h15) et de Ligue des nations contre Chypre (samedi, 15h). Cela représente 1 932 billets mis en vente par match, dans les tribunes de face et populaire. La tribune couverte et les tribunes de côté resteront fermées.

Vendus entre 10 et 20 euros, les places sont disponibles sur luxembourg-ticket.lu, au siège de la FLF, à Mondercange, et au Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg. Ces rencontres seront les premières en public au stade Josy-Barthel, depuis près d'un an.

(Tom Vergez/L'essentiel)