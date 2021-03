Luis Da Costa, précieux rouage de la sélection

Quand l’équipe du Luxembourg est en vadrouille, il n’est jamais bien loin. Match Manager des Lions rouges depuis fin 2015, Luis Da Costa est un de ces invisibles indispensables au bon déroulement des rencontres. Son rôle: préparer minutieusement tout ce qui entoure chaque rendez-vous de l'équipe nationale et faire le lien entre l’UEFA, le Luxembourg et son adversaire. Tantôt en train de discuter avec le chauffeur du bus, tantôt en train d‘envoyer des rapports à l’instance européenne, le Luxembourgeois de 32 ans est au four et moulin pendant les rassemblements.

«Je gère tous les imprévus», résume celui qui a fait des études d’économie à Strasbourg, avant d’être propulsé à ce poste, indispensable dans la vie de n’importe quel club ou sélection. Samedi matin, à quelques heures du match face à l’Irlande, il s’est rendu à l’Aviva stadium pour discuter des moindres détails de l’affiche du soir. «Avant chaque match, on se réunit avec les représentants de l’autre équipe et ceux de l’UEFA. On se met d’accord sur plein de choses comme la couleur des maillots des équipes, des arbitres ou des ramasseurs de balle. On décide aussi de l’heure d’arrivée de chaque formation au stade, de l’heure à laquelle elles vont entrer sur le terrain et on choisit même une date au cas où le match devrait être reporté», explique le salarié de la Fédération luxembourgeoise de football (FLF).

«Plus d’une minute de retard, on s’expose à des sanctions»

Quand elle organise un match, l’UEFA doit être au courant des moindres détails liés à la rencontre. «Par exemple, lorsque les joueurs du Luxembourg et de l’Irlande ont décidé de poser un genou à terre samedi avant le coup d’envoi, cela avait été mentionné à la réunion d’avant-match», illustre Luis Da Costa. À Dublin, cependant, une partie importante de son travail concernait l’organisation du match entre le Luxembourg et le Portugal, ce mardi, à 20h45. «J’ai encore plus de boulot pendant les matches à domicile», affirme Luis Da Costa. En plus de devoir fixer les grandes lignes du programme de chaque équipe, le Luxembourgeois se mue en véritable metteur en scène le jour du match.

Dès l’arrivée au stade des joueurs, tout doit être millimétré. «Si le match débute avec plus d’une minute de retard, on s’expose à des sanctions de la part de l’UEFA», souligne le Match Manager, qui apporte également son aide aux personnes en charge de la retransmission du match à la télévision.

«Les Portugais voulaient des pizzas après le match»

Quand une grosse nation se déplace au Luxembourg, c’est la sécurité autour de la rencontre qui lui donne le plus de travail. «C’était assez stressant au début, mais je me suis habitué au fil des années», avoue Luis Da Costa. D’autant que les imprévus peuvent toujours arriver, comme fin 2014 lorsque la Fédération luxembourgeoise de football (FLF) avait appris une heure avant Luxembourg-Espagne que la chanteuse Shakira allait assister à la rencontre.

Véritable couteau suisse, le Match Manager peut également avoir à satisfaire des demandes des autres sélections. «La dernière fois que les Portugais étaient venus, ils voulaient des pizzas après le match», se rappelle le jeune homme originaire de Steinfort. Ces journées intenses débouchent parfois sur de belles surprises. Comme lorsque son homologue français lui avait offert un maillot des Bleus dédicacé par toute l’équipe en 2017 avant France-Luxembourg. «C’est gratifiant, ça montre que j’avais bien fait mon travail».

(L'essentiel/Nicolas Grellier)