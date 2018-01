Le Luxembourg hérite une nouvelle fois du Belarus

Le tirage au sort des groupes de l'UEFA Nations League s'est déroulé ce mercredi à Lausanne (Suisse). Le Luxembourg a hérité de Saint-Marin, de la Moldavie et du Belarus comme adversaires dans le groupe 2 de la Ligue D, un tirage a priori abordable pour les Rout Léiwen.

Réactions



Dan Da Mota: «Le Belarus, ça devient une tradition pour le Luxembourg. On les joue très souvent. La Moldavie, c'est faisable. Saint-Marin sera une découverte. Avec nos résultats actuels, on doit viser la première place. Elle se jouera contre le Belarus mais si on ne fait pas premier ou deuxième, on devra se cacher...».



Aurélien Joachim: «Encore le Belarus! C'est un groupe jouable mais attention, d'habitude, nous ne faisons pas nos meilleurs matches contre les «petites» équipes. Cette compétition va en tout cas nous permettre de développer encore notre jeu mais le chemin est encore long pour espérer se qualifier pour une grande compétition...».



Paul Philipp (président de la FLF): «Ce groupe est équilibré même si le Belarus fait figure de favori. L'important, c'est de voir le calendrier et espérer débuter par une équipe comme Saint-Marin pour finir avec le Belarus. Il faut se montrer ambitieux et viser la première place».

Dans ce groupe, le Luxembourg est en effet la nation la mieux classée selon le dernier indice FIFA (84e). Suivent le Belarus (93e), la Moldavie (166e) et Saint-Marin (204e).

La Nations League est une nouvelle compétition regroupant 55 sélections européennes. Elle aura lieu tous les deux ans, les années impaires, où il n'y aura pas de Mondial, d'Euro ou de qualifications pour ces deux compétitions. Elle met en jeu quatre places supplémentaires pour l'Euro 2020, en plus des qualifications qui auront lieu de mars à novembre 2019.

Une chance de qualification pour une petite nation

Vingt places seront attribuées lors de ces qualifications. Les quatre derniers tickets seront validés à l'issue des barrages auxquels participeront les 16 vainqueurs de groupes (quatre dans chaque division), ou le deuxième si le vainqueur est déjà qualifié, de la Nations League.

Ce système permettra à l'une des 16 nations les moins bien classées au classement UEFA, situées dans la Ligue D, de pouvoir obtenir par un biais plus simple une qualification pour l'Euro.

Le sélectionneur Luc Holtz a l'air plutôt satisfait du tirage au sort:



Les premières images du trophée:

